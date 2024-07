Opava do Pusté Polomi dorazila s několika hráči prvního týmu, a to včetně Felixe Čejky, autora vyrovnávací branky proti Vlašimi. „Byla to pro nás dobrá prověrka. Nebyli jsme sice kompletní, na to se ale vymlouvat nechci. Vůbec jsme nezachytili vstup do utkání. Opava nás předčila v rychlosti a zaslouženě šla do vedení,“ přiznal polomský trenér David Štverka. „S přibývajícími minutami se naštěstí naše hra zlepšila. Díky dobrému napadání Palatického se nám podařilo vstřelit kontaktní branku,“ pokračoval trenér divizního nováčka.

„Měli jsme výborný nástup do zápasu. Hráli jsme urovnaně a z tlaku se nám podařilo vytěžit tři branky. Poté jsme trochu z naší hry ustoupili,“ vzal si slovo opavský kouč Zdeněk Partyš. Ve druhém poločase se podařilo Polomským snížit na rozdíl jediné branky. „Změnili jsme rozestavení, a to byla chyba. Vůbec nám to nešlo,“ přiznal trenér opavské rezervy. Nakonec si ale hosté vítězství vzít nenechali. „Když to shrnu, odehráli jsme dobrý zápas. Musíme pochválit hřiště, bylo skvěle připraveno,“ podotkl Zdeněk Partyš a dodal: „V další fázi přípravy se musíme zaměřit na defenzivu. Dostat sedm branek ve dvou zápasech je hrozivé číslo.“

„Ve druhém poločase to z naší strany až tak špatné nebylo. U kluků si cením toho, že ani za nepříznivého stavu to nezabalili,“ zakončil David Štverka. Ve středu čeká na Polomské zápas předkola MOL Cupu s Bílovcem. Zápas má výkop v 17.30.

Pustá Polom – SFC Opava B 3:5 (1:3)

Branky: Dluhoš 2, Kuděla – Čejka 2, Whiffen, Blatný.

Pustá Polom: Muczka (46. Kozelský) – Pomp (46. Augustýnek), Novák, Kuděla, Pavlík – Dluhoš, Berger, Jesch, Dvořáček (46. Kludka) – Palatický, Rolný. Trenér: David Štverka.

Opava B: Babka – Čejka, Kaizar, Celta, Buchta – Telles, Whiffen, Kokeš – Rataj (46. R. Hendrych), Panyla, Blatný. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.