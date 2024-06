„První poločas nebavil, bylo to z naší strany nudné. Neběhali jsme, bylo to takové bez života,“ mrzelo Zdeňka Partyše. Slavoj se také dostal do vedení, když ve 13. minutě prosadil lobem Schwarz. „Musím uznat, že to vyřešil krásně a fotbalově,“ chválil soupeřova hráče opavský stratég. Béčko Slezského FC dokázalo výsledek ještě do poločasu otočit. Na 1:1 srovnával po centru Hendrycha hlavou Ligač. Po třiceti minutách už favorit vedl. Po střele Cilečka si balon srazil do brány Hanel. „V kabině jsme po hráčích nekřičeli. Nabádali jsme je ale k tomu, aby něco předvedli. Zkusili si jeden, na jednoho. Prostě aby dění na hřišti bylo zajímavější,“ pokračoval Zdeněk Partyš.