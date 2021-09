Druhý poločas opavskému týmu vůbec nevyšel. „Nepohlídali jsme si soupeřovy standardky. To nás zlomilo. Soupeř nás přehrál, byl na tom lépe po silové stránce. Nám tato pasáž utkání vůbec nevyšla. Porážka byla zasloužená,“ uznal Lukáš Černín.

„Tak špatný vstup do sezony jsme nečekali. Nějak to na nás dolehlo,“ přiznal trenér opavského béčka Lukáš Černín. „První poločas ve Frenštátu nebyl špatný. Už v první minutě se před brankářem zjevil Žídek, ale míč mu utekl. Snažili jsme se hrozit po stranách, bohužel soupeřova šestnáctka byla pro nás zakletá,“ kroutil hlavou opavský kouč. Na konci prvního poločasu musel sáhnout ke změně v sestavě. Kvůli zranění odstoupil Jelínek, v poločase s poraněnou klíční kostí brankář Rolný. „Museli jsme také stáhnou Putyeru se Smékalem, které nejspíše čeká v úterý pohárový duel ve Velkém Meziříčí.

Nejhorší vstup do sezony momentálně prožívají fotbalisté opavské rezervy. Nic na tom nezměnil ani zápas na hřišti frenštátského Beskydu. Opavští drželi s domácím výběrem krok v prvním poločase. Po přestávce se jejich hra sesypala jako domeček z karet. Beskyd vyhrál 3:1.

