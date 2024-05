Jakub Swiech, který v barvách mateřské Opavy naskočil i do druhé ligy, momentálně vede jako hlavní trenér sedmnáctku Slezského FC, která hraje druhou nejvyšší dorosteneckou soutěž. „Máme to dobře rozehrané. O první flek se rveme s béčky Olomouce a Baníku. Pro nás je ale směrodatné, jak dopadne devatenáctka. Vše nasvědčuje tomu, že by měla postoupit,“ řekl Jakub Swiech.