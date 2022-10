„Zápas nám i mně osobně vyšel skvěle,“ usmíval se opavský útočník Vít Veselý. „Mám za úkol být na přední tyči a zakončit, to se mi povedlo. Další dvě branky po centrovaných míčích, kdy jsem nechal proběhnout stopery a dal gól,“ vracel se ke svým střeleckým zásahům. Zajímavostí je, že se mu daří proti týmům z Bruntálska. Posuďte sami. Hattrick nasázel Bruntálu, čtyři branky nyní Břidličné, po gólu dal také Krnovu a Rýmařovu. „Branka proti Rýmařovu byla asi má nejhezčí v kariéře. Zhruba z třiceti metrů jsem přehodil brankáře,“ popisoval gól, který byl zároveň i vítězný.

Letos kapitán opavského béčka září. „Cítím se dobře. Útočník je na hřišti od toho, aby dával góly. Chci jich dát co nejvíce. Dal jsem si za cíl jich nastřílet okolo dvaceti,“ prozradil Vít Veselý. Našlápnuto má k této metě více než dobře. Po deseti kolech má na kontě stejný počet branek a je také nejlepším střelcem celé sezony.

Ve dvaadvaceti letech už patří k inventářům divizního týmu. „Je to tak. Jsem v béčku snad už skoro pátým rokem. Mám za úkol pomáhat i mladším klukům, kteří přijdou z dorostu,“ prozradil Vít Veselý.

Tým mladého kapitána zatím divizi vede. Nabízí se otázka, co postupové ambice? „Jdeme zápas od zápasu. Uvidíme, na co to bude po sezoně stačit. Divize má kvalitu, nejsou v ní lehčí soupeři,“ podotkl opavský útočník.

Jedním z trenérů rezervy je někdejší ligový kanonýr Zbyněk Pospěch. „Bavíme se spolu o hře, přece jenom má za sebou dobrou kariéru. Radí mi, jak bych se měl chovat v šestnáctce. Říká mi, že ve vápně musím být králem a zabijákem. Snažím se mu naslouchat, jeho rady mi pomáhají,“ vyzdvihl pomoc bývalého ligisty Vít Veselý.

Góloví útočníci jsou na fotbalovém trhu nedostatkovým zbožím, nicméně z druholigového áčka zatím ještě pozvánka nepřišla. „Mé okolí se o tom baví, co jsem ale v Opavě, tak z áčka mě ještě nikdo nikdy nekontaktoval,“ přiznává aktuálně nejlepší střelec divize.

K ambicím hrát vyšší soutěže říká: „Uvidíme, zda po sezoně nějaká nabídka přijde. Momentálně mám práci a na tu musím brát ohled.“