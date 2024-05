„Vážím si doby, kterou jsem prožil v Opavě jako hráč. Bylo to něco úžasného. Postoupili jsme do ligy, hráli finále poháru,“ přehrává si v hlavě vzpomínky Petr Zapalač. „Podařilo se postavit silný tým, který navíc tvořil skvělou partu v kabině. Do toho super lidi ve vedení klubu, vše v symbióze s fanoušky, kteří byli úžasní. Jezdili za námi v hojném počtu i na venkovní zápasy. Jejich podpora nám dodávala velkou energii,“ zdůrazňuje. „Opavě bych proto znovu přál, aby si jednou ligu znovu zahrála,“ dodává jedním dechem.

Petr Zapalač si po konci v Opavě vyzkoušel angažmá ve Frýdku-Místku. Zahrál si druhou ligu v Chorvatsku, následně MSFL za Otrokovice, kde poprvé přičichl k trenérské práci. „Během angažmá v Otrokovicích jsem se posunul do role hrajícího kouče. Trenéřina mě začala bavit. Našel jsem se v ní, což ovlivnilo mé další rozhodování o budoucnosti. Na angažmá v první nebo druhé lize to nebylo. A třetí jsem hrát nechtěl. Vrhl jsem se na studium, udělal jsem si áčko,“ přibližuje.

Záložník Petr Zapalač končí: Opava mi zůstane v srdci, derby s Baníkem je nejvíc

Kroky ho nakonec dovedly zpátky do Opavy. Dokonce se do ní přestěhoval z Kroměříže. „Domluvil jsem se na spolupráci se zapsaným spolkem Slezského FC Opava. Mám na starosti osmnáctku a starší žačky. Musím říci, že mě práce baví. Člověk může dál předávat své zkušenosti. Chci se nadále vzdělávat, to je můj hlavní cíl,“ zvedá prst bývalý ligový záložník, který má na kontě 54 startů v nejvyšší soutěži.

Opava má podle jeho slov ve svém středu šikovné mladé kluky. „V Opavě se vždy dobře pracovalo s mládeží. I nyní tady máme šikovné kluky, o které je zájem. V příští sezoně budeme mít navíc celostátní ligu dorostu, a to vnímám hodně pozitivně,“ poznamenává Petr Zapalač, který si udělal i licenci na kondičního trenéra.

Trenérská práce je pro něj v současné době na prvním místě, ovšem s aktivním hráním ještě neskončil. Momentálně se fotbalem baví v Kravařích. „Před sezonou jsem dostal nabídku z Kravař, a to ještě od bývalého trenéra Karla Štěpána. Musím říci, že jsem udělal dobře. Z Kravař jsem nadšený. Máme skvělou partu, smekám před kravařskými fanoušky. Chodí jich hodně, jezdí i na venkovní zápasy. Hodně mi to připomíná Opavu,“ srovnává fotbalista, který v mládí propadl tetování.

V Kravařích se znovu potkal se svým bývalým spoluhráčem z Opavy Zdeňkem Pospěchem. „Zdena je extrém. Je vidět, že má fotbal rád, chodí pravidelně na tréninky, hraje i když je zraněný. Jeho obrovské zkušenosti nám pomáhají. Když hraje, jsme všichni klidnější,“ chválí bývalého reprezentanta.

A jaké jsou fotbalové cíle Petra Zapalače? „Jako hráč jsem to dotáhl až do ligy. Bylo byl krásné, kdyby se mi to povedlo i v roli trenéra,“ zakončuje povídání.