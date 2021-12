„Nám první poločas vyšel, jen tomu chyběl gól. Po přestávce jsme my dostali Brno na koně a bylo zle,“ řekl mimo jiné v následujícím rozhovoru opavský stoper Adam Rychlý.

Adame, první poločas Opavě vyšel, hráli jste dobře. Přišel ale druhý a obraz hry se změnil…

V prvním poločase jsme drželi balon, Brno jsme k ničemu nepustili. Měli jsme tam pár takových nechci říci stoprocentních šancí, ale alespoň jedna branka z toho mohla padnout. Možná bychom šli s větším klidem do druhé půle. Do druhého poločasu nám nevyšel vstup, kdy jsme prohráli pár soubojů a Brno se dostalo na koně. Čekali na naší chybu, která přišla. Soupeř se dostal do pohody, přidal druhou branku a bylo po nás.

V prvním poločase to vypadalo, že si Brno vyloženě přijelo do Opavy pro bod…

Bylo vidět, že si v prvním poločase přijeli pro bod. Uhrát zápas hlavně s nulou vzadu. Čekali na brejky, měli rychle kraje a počítali s tím, že něco propadne k Řezníčkovi, což se taky stalo.

Jak jste vnímal souboje s Jakubem Řezníčkem?

Pamatuji si ho ze zápasu v Brně. Věděl jsem, jak hraje. Snažil jsem se mu nechodit extra do těla. Snažil jsem se přechytračit. V prvním poločase to šlo, ve druhém nám trochu vadilo sluníčko. Když letěl dlouhý balón, člověk ho viděl až na poslední chvíli. Prohráli jsme tři osobní souboje, Brno se zvedlo a bylo po nás.

Brno dalo gól, který nebyl uznán. Jak jste situaci viděl?

Vůbec nevím. Byl jsem na přední tyči. Balon letěl za mě. Z ničeho nic byl Tomáš Digaňa na zemi a rozhodčí písknul faul.

Zápas s Brnem jste měli odehrát před týdnem, to se ale kvůli počasí nestalo. Byla to pro vás velká komplikace?

Nechci se na to vymlouvat, pro obě mužstva to bylo stejné. Jsme profesionálové, takže se musíme na každé utkání umět dobře připravit.

Spíše jste ale počítali, že se hrát nebude?

V sobotu jsme si mysleli, že zápas půjde do jarní části. Měli jsme lehčí trénink, v kabině bylo vidět, že všichni už vypnuli. V neděli večer ale přišla zpráva, že se utkání bude dohrávat na podzim. Museli jsme znovu přepnout a začít fungovat.