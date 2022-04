Polom zahodila v Orlové penaltu, ale o výhru nepřišla

Tým, který vede bývalý kouč Hlučína Milan Valachovič šel do druhého poločasu s jednogólovým náskokem a snažil se být aktivní. Zlom přišel po hodiny hry, kdy byl vyloučen domácí kanonýr Málek. „Vyloučení Málka bylo zlomové. Někdy se stane, že vám přesilovka uškodí, což jsme na vlastní kůži zažili v Chrudimi. Teď to bylo jiné. Najednou jsme byli aktivní, dostávali se do šancí,“ pochvaloval si Roman West.

Kadlec vyrovnal a Opava mohla brzy vítězství překlopit na svou stranu. „Vypracovali jsme si snad čtyři tutovky. Ať už to byl Kopečný, Bílek nebo dvakrát Kramář. Ani jeden gól nedal,“ litoval West.

Opava už posedmé v řadě neprohrála a stále má barážové příčky. „Pro nás bylo důležité, že jsme zápas neprohráli. Pomohlo nám i to, že Vlašim padla v Příbrami. Náš cíl se nemění, chceme být, co nejvýše,“ zakončil Roman West.