Bartoszi, v Opavě jste už nějaký ten čas, jak toto období hodnotíte?

Jsem šťastný, že mi SFC Opava dala šanci působit v klubu. Na začátku bylo vše super, ale úraz kolena mi přibrzdil další rozvoj. Naštěstí už jsem zpátky a pracuju, aby má forma šla týden co týden nahoru.

Vyzkoušel jste si ligu, přišel gól v Jablonci, vše vypadalo zalité sluncem, jenomže přišlo zranění, co se přesně stalo?

Pravda je, že za působení trenéra Kováče jsem dostával stále více a více šancí. Vše vyvrcholilo gólem v Jablonci. Bohužel v tomto utkání jsem ale cítil bolest v koleně. Na návštěvě u lékaře mi bylo sděleno, že mám koleno přetížené. Zprvu jsme to zkoušeli léčit klidem. Dva týdny jsem vynechal a vrátil se na hřiště. Jenomže bolest se vrátila, rozhodli jsme se pro důkladnou léčbu.

Jak dlouho jste se dával dohromady?

Celková doba léčby trvala skoro půl roku, jelikož jsme se nejdříve rozhodli pro konzervativní léčbu, ovšem nakonec byla nutná operace, po které jsem ihned začal rehabilitovat.

Kdyby zranění nepřišlo, určitě byste si zahrál v lize více utkání….

Je otázkou, jak by můj fotbalový růst pokračoval. Těšil jsem se na každý zápas, na domácí utkání s fanoušky, na atmosféru. Musím ale myslet pozitivně, zranění mě posílilo a o to víc si vážím, že jsem nyní zdravý, bez potíží.

Jak vůbec vzpomínáte na ligové zápasy?

Byla to odměna pro nás všechny hrát na Slavii, Spartě.. no třeba se ještě dočkáme

Bylo asi na velkou škodu, že se hrálo bez diváků…

Já osobně jsem byl zraněný, ale s našimi fantastickými diváky bychom určitě uhráli více bodů a třeba by se naše naděje na záchranu zvedla.

Který zápas vám nejvíce utkvěl v paměti?

První ligová branka, tedy utkání v Jablonci, byť po něm přišlo mé zranění.

Nyní jste si vybojoval místo v základní sestavě druhé ligy, jak hodnotíte druhou ligu?

Snažím se v tréninku pracovat na sto procent, abych neustále dokazoval realizačnímu týmu, že si zasloužím hrát. Mám pocit, že jsme schopni konkurovat v druhé lize každému družstvu.

Po nepříliš povedeném začátku se Opava rozjela, myslíte si, že ještě můžete atakovat postupové příčky?

Na začátku sezony jsme měli problém dohrát zápasy do vítězného konce, připisuji to tomu, že máme nový tým, který se potřeboval sehrát a sžít se. Myslím si, že v posledních utkáních již je to poznat, co se týká organizace obranné hry. Pokud budeme v těchto výkonech pokračovat, můžeme se těšit na konečné umístění. Škoda jen utkání se Zbrojovkou. První poločas vypadal v našem podání velmi dobře, bohužel ten druhý nám nevyšel.

Jak často se dostanete domů do Polska?

Určitě jednou týdně, kdy dostaneme den volna. Jedu za rodinou, což je pro mě nejlepší forma odpočinku.

Rodina chodí fandit do Opavy? Případně jak často?

Pokud jsem v nominaci, jsou na každém utkání.

Jak trávíte volný čas v Opavě? Chodíte se dívat třeba na jiné sporty?

Volný čas trávím doma, volám si s rodinou, přáteli, čtu knihy, dívám se na seriály. Chystám se určitě na basketbal, na který slyším samou chválu.

Máte v Opavě místa, kam rád chodíte? Třeba i oblíbenou restauraci?

Nejoblíbenější místo je stadion Slezského FC Opava, tam jsem nejčastěji. Regeneruji, dám si saunu…Někdy zajdu na dobrou večeři s Tomášem Digaňou, ke kterému mám v kabině nejblíže.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle? Určitě by sis chtěl zahrát znovu ligu…

Hlavně musím být zdravý, pak se cíle plní snadněji. A ligu si zahrát určitě, je to cíl nás všech.

A co třeba vrátit se domů do Polska?

Na to nemyslím, jsem v Opavě spokojený a budu se snažit co nejlepšími výkony splatit důvěru a šanci, kterou mi dali.