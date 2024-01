Poslední vystoupení v letošním ročníku zimní Tipsport ligy dopadlo pro opavské fotbalisty výborně. Slezané byli v prvním poločase hodně ofenzivně naladěni. Hned třikrát udeřili a domácí Prostějov porazili 3:2. Dva góly dal Rezek, jednou se trefil Málek. Trenér Miloslav Brožek byl s výkonem i výsledkem spokojen.

Trenér Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

Vstup do utkání patřil Opavským. Ti si vytvořili převahu, kterou v 15. minutě korunoval vedoucí brankou Rezek. Blecha ve středovém kruhu, dal ho Málkovi, který rozběhl Rezka a ten nedal gólmanovi šanci. Za další tři minuty bylo na opavské straně opět veselo. Kopečný nahrál Rezkovi a ten v akrobatické pozici poslal svůj tým do dvougólového vedení. Neuběhly ani tři minuty a skóre se měnilo znovu. Tentokrát ale na druhé straně. Po rohovém kopu se prosadil Mach. Poslední slovo v úvodní pětačtyřicetiminutovce měli Slezané. Kopečný odcentroval na Rezka, ten nahrál Málkovi a bylo to 1:3. Po přestávce upravili Hanáci na konečných 2:3.

„Odehráli jsme dobré utkání, a to jak výsledkově, tak herně, navíc po zatížení, ve kterém se nacházíme,“ pochvaloval si opavský trenér Miloslav Brožek. „První poločas nám vyšel, byl hodně dobrý. Mohli jsme dát i více branek,“ podotkl opavský kouč. „Po přestávce bylo vidět, že nám docházejí síly. Přece jenom někteří hráči odehráli poločas i v pátek. Museli jsme také i nuceně střídat,“ přiznal Miloslav Brožek. V pátek čeká na Slezany další přípravný duel. Na umělé trávě v Kylešovicích budou hrát se Startem Brno. Utkání má výkop v 15 hodin.

1. SK Prostějov – Slezský FC Opava 2:3 (1:3)

Branky: 20. Mach, 58. Malec – 15. Rezek, 18. Rezek, 31. Málek.

Opava: Číž – Kopečný (89. Celta), Pejša, Janoščín, Hýbl (46. Kadlec) – Omale (75. Šrek), Blecha – Rezek (86. Pawlik), Ondráček (67. Haitl), Přichystal (46. Wehowský) – Málek (89. Sochor). Trenér: Miloslav Brožek.