„O Samuela jsme měli zájem. Chceme, aby u nás pokračoval. Uplatnili jsme na něj opci,“ řekl šéf opavského sportovního úseku Jaroslav Kolínek. Není žádným tajemstvím, že opavský klub se nenachází momentálně zrovna v nejlepší finanční kondici, což byl i důvod proč byl puštěn zdarma Lukáš Holík do Karviné. Finance na Šigutovu opci by klub mít měl. „S financemi na Šiguta počítáme,“ dodal Kolínek. „Šigutovi skončilo v Opavě půlroční hostování. S klubem jsme domluveni. Hráč by měl být v otevřeném přestupovém okně zaregistrován v Opavě. Normálně s ní trénuje,“vysvětlil sportovní ředitel Vratimova Daniel Černaj. Nicméně sám připustil, že o Šiguta je zájem v jiných klubech: „Je možné, že jaro odehraje ale jinde. Nabídky má z jiných klubů. Další kroky se budou řešit v součinností s Opavou. „Zájem o Šiguta je, ale já osobně bych chtěl, aby pokračoval v Opavě. Pro jeho další rozvoj by to byla nejlepší varianta,“ podotkl Jaroslav Kolínek.