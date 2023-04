Druholigová Opava posiluje management. Do struktur vedení fotbalového klubu míří bývalý ligový a reprezentační obránce Martin Latka. Rodáka z Českých Budějovic, který kopal v Česku, Řecku, Německu i Anglii do Slezska přivedl Andrej Krajíček, majitel společnosti A.I.K., jenž se stala strategickým partnerem SFC Opava.

Martin Latka. | Foto: Jan Zahnaš

Osmatřicetiletý Martin Latka má za sebou velmi bohatou kariéru. Důrazný zadák nastupoval za České Budějovice, pražskou Slavii, Liberec, řecký Panionis, německou Fortuna Düsseldorf a anglický Birmingham City. Se Slavií se dvakrát radoval z mistrovského titulu. Po konci hráčské kariéry u fotbalu zůstal. Stal spolupracovníkem Karola Kisela v agentuře K2K Sports.

„Martin Latka má mnoho zkušeností z profesionálního a zahraničního fotbalového prostředí. Do představenstva ho nominovali investoři, kteří do klubu vstupují. Bude v klubu dále zastávat řídící funkci s přesahem do sportovní stránky, kde by měl nastavit procesy sportovního vedení s cílem dlouhodobého zlepšení SFC. Martin byl jednatelem hráčské agentury, kde však již nepůsobí,“ řekl na adresu Martina Latky předseda představenstva SFC Opava Lukáš Petřík.

„Nad nabídkou od Andreje Krajíčka jsem ani chvilku neváhal. Opava má krásný stadion, skvělé fanoušky. V tabulce se nachází nyní na místě, které ji nepřísluší. Situace není dobrá, je třeba se k ní postavit. Čeká nás tvrdý boj o záchranu, o každý bod. Věřím, že se nám podaří co nejrychleji odpoutat od pásma sestupu,“ poznamenal na úterní schůzce s fanoušky Martin Latka, který naskočil do 199 ligových zápasů a bude také figurovat v nově složeném představenstvu. To budou společně s ním tvořit s největší pravděpodobností Lukáš Petřík, Vladimír Schreier, Andrej Krajíček a Roman Kovář.

