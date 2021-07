Jako posilou do základní sestavy Slezského FC Opava se jeví šestadvacetiletý zadák Josef Celba. Rodák ze Staříče, který prošel Baníkem Ostrava měl původně namířeno do Prostějova. Přesun fotbalisty s osmi ligovými starty na kontě se na Hanou nakonec nekonal. Celba vyslyšel volání opavského kouče Romana Westa a zamířil do Městských sadů.

Josef Celba | Foto: Deník/Petr Widenka

„Je pravdou, že jsem měl původně namířeno do Prostějova. Dokonce jsem tam i týden trénovat,“ přiznal Josef Celba. „Pak mi ale volal opavský trenér Roman West, zda bych neměl zájem jít do Opavy. Musím přiznat, že mě to oslovilo. Známe se už z Baníku, kam si mě v šestnácti přivedl z Frýdku-Místku. Vím, co od něj mohu čekat. Je to velmi náročný a zároveň férový trenér. Pod jeho vedením jsme v dorostu dvakrát vyhráli Moravskoslezskou ligu,“ podotkl šestadvacetiletý fotbalista. „Svou roli sehrál i fakt, že se nám narodila dcerka. A přece jenom z Opavy domů do Staříče, to mám blíž než z Prostějova. A když k tomu přidám i to, že Opava je přece jenom dobrou fotbalovou adresou se skvělým zázemím, výbornými fanoušky, nebylo co řešit. Loni sice spadla, ale ambice pořád má, a to mě láká. Na angažmá v Opavě se těším,“ přidal další pozitiva Josef Celba a podotkl: „Je to klub, který má pořád velké jméno.“