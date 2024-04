/FOTOGALERIE/ Velmi cenný skalp hlásí fotbalisté druholigové Opavy. Na hřišti brněnské Zbrojovky dokázali vyhrát 1:0. Slezanům ke třem bodům pomohla standardní situace, kdy se v závěru prvního poločasu prosadil po rohovém kopu hlavou Jaromír Srubek. Zajímavostí je, že střelec jediné branky se proti stejnému soupeři trefil i poprvé v lize.

Opava porazila Brno 1:0 | Foto: Zbrojovka Brno

Opava převedla v jihomoravské metropoli solidní výkon. Slezané už v prvním poločase naznačili, že nechtějí odjet domů s prázdnou. V 15. minutě pálil nebezpečně Málek, o tři minuty později se dostal do dobré šance Rezek, ovšem minul branku. O sedm minut později se dostal do slušné gólovky Řezníček, Richter ho vychytal, ani následná dorážka Alijagiče změnu skóre nepřinesla. Opava byla v první půli docela nebezpečná. Nakonec se dvě minuty před poločasem dočkala. Po rohovém kopu se trefil hlavou Srubek. „Náš první jarní gól po rohovém kopu. Jsem rád, že se Jarda trefil. Šance měl už v předchozích zápasech,“ usmíval se trenér Opavy Miloslav Brožek. „Celkově to z naší strany nebylo v prvním poločase vůbec špatné. Fotbalově jsme vypadali velmi dobře, byli jsme nebezpeční,“ byl spokojený trenér Slezského FC.

Po přestávce byly k vidění nejdříve dvě červené karty. Předčasně pod sprchy putovali Smejkal s Rezkem. Šest minut před koncem sahalo Brno po vyrovnání. K zakončení se dostal Potočný, který už překonal Richtra, ovšem na brankové čáře zachraňoval na poslední chvíli Janoščín. Ve čtvrté minutě nastavení mohli Opavští své vítězství pojistit. Ovšem tutovku Kopečného vychytal Sváček. „Fotbalově jsme vypadali lépe než soupeř. Naše hra byla dobrá. Měli jsme v utkání spoustu přesilových situací. Jsem rád, že jsme uhráli tři body,“ byl spokojený Miloslav Brožek. „Šlo o zajímavý zápas. Nezaujatý divák si přišel na své,“ pokračoval kouč SFC Opava. V dopoledním čase porazil Prostějov Jihlavu a Opava byla v té chvíli tři body od sestupových příček. „Pod tlak jsme se nedostali. Jen jsem si řekl, že soutěž je zase zajímavější. My jsme v Brně uspěli, a to je pro nás důležité,“ zakončil Miloslav Brožek.

Zbrojovka Brno – SFC Opava 0:1 (0:1)

Branka: 43. Srubek. Rozhodčí: Volek – Dohnálek, Mojžíš. ŽK: Šural, Smejkal, Granečný - Rezek, Blecha. ČK: 61. Smejkal – 58. Rezek. Diváci: 2097.

SFC Opava: Richter - Kopečný, Srubek, Janoščín, Hýbl - Rezek, Blecha, Málek, Ondráček (86. Velička), Haitl (70. Přichystal) - Rataj (79. Kadlec). Trenér: Miloslav Brožek.