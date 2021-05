Poslední čtyři kola v letošním ročníku FORTUNA:LIGY mají před sebou fotbalisté Opavy. V sobotu se svěřenci trenér Kováče představí na zlínské Letné proti domácímu Fastavu. Právě probíhající týden byl v Městských sadech hektický. Došlo k personálním změnám ve strukturách klubu, které daly Opavu do ještě větší nejistoty. Slezané například momentálně nemají sportovní vedení.

Radoslav Kováč, trenér Opavy | Foto: Deník/Petr Widenka

„Pro mě to byl krok, který je za mě špatný pro klub. Pavel Zavadil za mě pracoval dobře, snažil se ještě více propojovat mládež s prvním týmem. Klub by si měl těchto lidí vážit,je to velká persona celého regionu. Beru jako nešťastný krok i jakým způsobem jeho konec přišel,“ vracel se ke středeční „akci“ trenér Radoslav Kováč. „Pavel se s námi přišel rozloučit, hodně kluků z toho bylo v šoku. Musí se s tím ale poprat a být dobře připraveni na sobotní utkání,“ podotkl kouč. Ke své budoucnosti řekl: „To je poslední, co řeším. Snažím se dělat práci na maximum. Nejhorší pro mě je, že nemáme body a jsme poslední.“