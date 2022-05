„Je to paráda, co se nám povedlo. Po loňské sezoně jsme prošli velkými změnami. Přišli noví kluci, nový trenér. Chvíli trvalo, než si to sedlo. Nakonec se nám podařil tak velký úspěch. To, že jsme si vykopali baráž, je nad očekávání. Vezměte si, jak dopadla po sestupu například Příbram,“ řekl Matěj Helešic. „Myslím si, že jsme tam zaslouženě a věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo,“ podotkl pětadvacetiletý záložník Slezského FC Opava.

Opava se v sobotu rozloučila s druhou ligou porážkou 1:3 na hřišti ve Vlašimi. „Domácí dali tři góly, zaslouženě vyhráli. Nám utkání nevyšlo, pomalu jsme se nedostali do šance. Snad to byl ve Vlašimi ten zápas blbec, který jsme si vybrali,“ poznamenal Matěj Helešic.

Myšlenky opavské kabiny už směřují ke čtvrtečním duelu, kdy do Městských sadů dorazí pražská Bohemka. „Je to tradiční ligový klub, který má zkušené hráče. Máme k ní respekt, ale určitě se jí nebojíme,“ podotkla opavská opora. „Za mě je výhodou, že začínáme doma. Přejeme si plný dům, věřím, že fanoušci nás poženou a my uhrajeme co nejlepší výsledek pro odvetu,“ vyhlíží čtvrteční utkání v Opavě. „S fanoušky v zádech se nám hraje lépe, obzvlášť pak našim mladým klukům,“ pokračuje v povídání Helešic.

Klokani půjdou do dvojzápasu určitě v jiném rozpoložení než Opava. „Oni do baráže nechtěli, my ano. Na rozdíl od nás nemají za sebou tak povedenou sezonu. Psychická výhoda je na naší straně,“ míní zkušený záložník.

Bohemka v sobotu deklasovala Karvinou 4:0, když se o všechny branky postaral útočník David Puškáč, fotbalista s opavskou minulostí. „Už jsme se o něm v kabině bavili. Snad se vystřílel proti Karviné a proti nám mu to lepit nebude,“ řekl Matěj Helešic.

Opavská kabina touží po lize. „Chceme do ligy, je to náš cíl. Přece jenom je to jiná soutěž. Viděli jsme to v MOL Cupu, kdy u nás hrála Mladá Boleslav. Liga je liga,“ konstatoval fotbalista, který si ji zahrál jak v barvách Opavy, tak ostravského Baníku a Českých Budějovic.

Matěj Helešic patří k pravidelným exekutorům pokutových kopů. Proti ústecké Armě ale selhal. „Předchozích pět penalt jsem dal, proti Ústí jsem netrefil ani bránu. Kluci mě ale podrželi. Věřím si dál, příště na penaltu půjdu znovu,“ konstatoval rázně.

Čtvrteční barážové utkání má výkop v 17 hodin.