/FOTOGALERIE/ Doslova bitva o holý život čeká v pátek na opavské fotbalisty. Slezané, kteří po porážce v Příbrami klesli na patnáctou příčku, hostí Hanáky z Prostějova. Svěřenci trenéra Miloslava Brožka potřebují akutně tři body. Prostějovské z pozice kapitána vede opavský odchovanec Jan Schaffartzik.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nemůžeme se za nic schovávat. Ze zápasu s Prostějovem potřebujeme tři body,“ řekl rázně opavský kouč Miloslav Brožek. „Stejně jako nás, tak i soupeře čeká boj o všechno. Z tohoto pohledu není větších zápasů v soutěži,“ podotkl šéf opavské lavičky. „Prostějov bojuje o to, abych si vytvořil, co nejlepší výchozí pozici pro závěr sezony, my bojujeme o šanci na záchranu,“ dodal.

Opavští jdou do utkání v kompletní sestavě. Hrát může i Solomon Omale, který je právě kmenovým hráčem Prostějova. „Momentálně máme k dispozici všechny hráče, což je pozitivní,“ poznamenal Miloslav Brožek.

Slezané naposledy prohráli v Příbrami, kde se neprezentovali příliš dobrým výkon. „Je si třeba uvědomit, že na tým je vyvíjen velký tlak. Po Příbrami jsme potřebovali dobít baterky. Nyní mohu říci, že hráči jsou dobře nastaveni na zbytek sezony,“ podotkl kouč Slezského FC Opava.

Hanáci s posledních pěti zápasů dokázali tři vyhrát. Opava si musí dát pozor na devíti gólového Jana Koudelku, velkou kvalitu mají i další dva ofenzivní hráči, a to Robert Bartolomeu a slovenský dlouhán Tomáš Malec. „Potřebujeme tři body, nic jiného náš nezajímá. Cesta k nim před přes týmový a zodpověděný výkon,“ zakončil Miloslav Brožek. Páteční duel má výkop v 17 hodin.