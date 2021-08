Trenér Opavy Roman West hovořil před utkáním o možných změnách v sestavě, a ty přišly. Pouze na lavičce zůstali Kramář s Helebrandem. Živo bylo od prvních minut, a to na obou stranách. První střelecký pokus si zapsal Pisačič, který našel po přihrávce Helešice jen náruč brankáře Mikulce. V 6. minutě přišlo první zaváhání opavské defenzivy a Rybička se řítil sám na Digaňu. Ten jeho pokus vyrazil. Na druhé straně měl tutovku Holík. Z šesti metrů ovšem netrefil bránu. Chrudim odvěděla Rybičkou. Ovšem ani po této akci se skóre neměnilo. Digaňa o pár chvilek později chytil střelu Trávníčka. Opavští byli nebezpeční, po centru Celby pálil Helešic do tyče. Tiéhi z dobré pozice střílel nad.

Do druhého poločasu nastoupili Opavští s jednou změnou. Večerku nahradil Rychlý. Nejdříve velkou šanci měli hosté. Krasnou akci zakončoval Kesner, skvělý Digaňa byl proti, když střelu vykopl, následně si poradil i se střelou Rybičky. V 55. minutě se Slezané dočkali. Helešic vletěl do vápna, nahrál Tiéhimu a ten uklidil balon do sítě. Ještě předtím měl velkou šancí Holík, který po centru Celby netrefil bránu. V 72. minutě se do míče opřel zpoza šestnáctky Didiba a gólman Mikulec měl plné ruce práce. Bohužel o dvě minuty přišlo vyrovnaní. Rychlý si srazil míč do vlastní brány – 1:1.

Opava chtěla vítězství strhnout na svou stranu. Blízko ke gólu měl Pisačič, ale hlavou minul. Utkání nakonec skončilo remízou 1:1.

SFC Opava – Chrudim 1:1 (0:0)

Branky: 54. Tiéhi – 75. Rychlý (vlastní). Rozhodčí: Ulrich – Flimmel, Vyhnanovský. ŽK: Celba - Hašek, Rybička, Mikulec. Diváci: 867.

Opava: Digaňa – Celba, Hnaníček (90. Helebrand), Večerka (46. Rychlý), Janoščín – Didiba, Tiéhi – Šigut (73. Darmovzal), Helešic (75. Kadlec), Lukáš Holík (75. Kramář) – Pisačič. Trenér: Roman West

Chrudim: Mikulec – V. Řezníček (82. Čáp), Hašek, Drahoš, Fišl – J. Řezníček – Průcha, Kesner (87. Mikor), Trávníček (63. Dostálek) – Juliš (63. Šplíchal), Rybička (82. Surmaj). Trenér: Jaroslav Veselý