/FOTOGALERIE/ Výraznou posilu do ofenzívy hlásí Slezský FC Opava. Do Městských sadů míří dvaatřicetiletý fotbalový útočník David Vaněček. Rodák z Plané u Marianských Lázní se s klubem domluvil na jednoročním kontraktu.

David Vaněček | Foto: SFC Opava

David Vaněček má na kontě jedenáct sezon v české nejvyšší soutěži. Odehrál v nich 126 zápasů, ve kterých vstřelil třicet branek a zaspal si šest asistencí. V lize debutoval 10. března roku 2010 v barvách Plzně proti Teplicím. Dále si prošel Jihlavou, Hradcem Králové, Vlašimi, Sokolovem, Ústím nad Labem. Jeho posledním klubem byla olomoucká Sigma.

Během své kariéry si vyzkoušel i zahraniční angažmá. Nastupoval za skotský tým Hearts. Dařilo se mu v Maďarsku. Za Puskas Akademie odehrál 39 utkání, ve kterých vstřelil 12 branek. Další starty si připsal za maďarský DVTK. Do Opavy přichází jako volný hráč.

„David je zkušený a silný útočník, který je velice důrazný v pokutovém území a umí dát gól, což je přesně to, co nám chybělo. Jsme velice rádi, že se nám ho podařilo přivézt do našeho klubu a věříme, že s ním poroste i výkon týmu tak, abychom byli co nejúspěšnější a zažívali co nejvíce pocit vítězství," okomentoval příchod zkušeného útočníka sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek.