„Končí mi smlouva. Vše řeší můj agent, kterému věřím,“ řekl po utkání s Jihlavou Tomáš Digaňa. Více situaci okolo končící smlouvy komentovat nechtěl. Podle informací Deníku to ale nevypadá ohledně setrvání slovenského šikuly ve slezské metropoli vůbec růžově. S největší pravděpodobností po sezoně skončí. Kolem Digaňi, kterého pro Opavu vyskautoval trenér brankářů David Hampel navíc krouží ligové kluby. Hodně velký zájem má údajně olomoucká Sigma. Pokud by k prodloužení kontaktu nedošlo, Opava, která se nenachází zrovna v nejlepší finanční kondici, by tak za šikovného brankáře nedostala ani korunu.