„Hrajeme proti soupeři, se kterým jsme v minulé sezoně dvakrát remizovali. Dostali jsme se do minima šancí. Herní styl Chrudimi se nezměnil. Z tohoto pohledu nás nečeká vůbec lehké utkání,“ řekl opavský trenér Roman West. „Hrajeme ale doma, povinnost nám velí vyhrát. Potřebuje soupeře načat hned úvodu gólem, tak aby i on musel začít hrát a hru alespoň trochu otevřel,“ přibližuje klíč k úspěchu šéf opavské lavičky. Ke klíčovým postávám pátečního soupeře Opavských patří Kodýtek, Floder, Záviška, Vrána a také bývalý hráč Slezského FC Opava Jan Řezníček.

Opava hlásí posilu. Novou tváří v kabině SFC Yunis. Na spolupráci se těším, řekl

Slezané nebudou v pátek kompletní. Zdravotní problémy nepustí do hry Michala Bílka. „Michal má natržený zadní stehenní sval. Pro nás je to těžká rána. V letošní sezoně sázíme na dvojici tvořivých stoperů. Díky tomu se dostáváme do šancí. Michal bude hodně chybět,“ přiznal Roman West. Do sestavy se naopak vrací po karetním trestu Miloš Kopečný a připraven naskočit do hry bude i nová útočná akvizice Jakub Yunis.

Páteční duel má výkop v 18 hodin.