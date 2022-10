Radim Klečka o opavském basketbalu a i o svém novém profesionálním angažmá

Líšeň naposledy uhrála bezbrankovou remízu na Spartě, a to měla rezerva Letenských v sestavě hned několik borců z ligového áčka. „Líšeň má velmi propracovanou defenzivu s vysokými hráči. Ma tři kvalitní středové hráče. Těžko se k ní dostává,“ poznamenal opavský kouč. „Bude zápas bez větších šancí. Oba týmy zdobí dobrá defenziva. Nebude to tolik atraktivní utkání pro oko diváka, jako například duel s béčky Slavie nebo Olomouce. Rozhodne možná jedna šance. Bude to hodně o trpělivosti,“ míní Roman West.

Tým z předměstí Brna vstřelil v letošní sezoně zatím patnáct branek. Devět z nich obstarala dvojice Pavel Vandas - Adrian Čermák. Páteční duel má výkop v 17 hodin.