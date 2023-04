/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Dobrý výkon, spousta šancí ale nakonec jen remíza 1:1. Opavští fotbalisté Jihlavu přehrávali, hýřili aktivitou, dali i gól. Když už to vypadalo, že tři body zůstanou doma, přišla v páté minutě nastavení standardní situace a Tureček z trestného kopu vyrovnal.

SFC Opava - Jihlava 1:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

První velký vzruch přišel v 8. minutě. Do vápna Jihlavy vnikl Rataj, po kontaktu s Gabrielem se skácel k zemi. Penalta se ale nekonala. Sudí Opočenský situaci jako penaltovou nevyhodnotil. Opavští byli aktivnější a jejich výkon šel nahoru. O čtyři minuty později vnikl do vápna Rychlý, místo zakončení ale volil přihrávku, která adresáta nenašla. Ve 21. minutě našel Janoščín Rataje, který vběhl do šestnáctky soupeře, posílal míč před bránu, kde ve skluzu zatahoval za záchranou brzdu Gabriel. Chvíli na to se balon dostal k Hranošovi, který se dostal ke střele, gólman Jágrik jeho pokus rukou vyškrábal. Následně mohl dorážet Šigut, ale ten poslal míč vedle. Neuběhly ani dvě minuty a do boční sítě pálil Omale. Opavští byli přece jen za svou aktivitu odměněni. Podařilo se jim zastavit útočnou akci soupeře. Rychlý dal hlavou balon na Janoščína, který přesnou přihrávkou rozběhl Rataje. Opavský útočník sice ve vápně zpomalil, nicméně o záda Svobody uklidil balon do sítě – 1:0.

Hned na začátku druhého poločasu vyrobili Jihlavští chybu v defenzivě. Gabriel přihrál míč na Omaleho, který se vřítil do šestnáctky, brankáře Jágrika ale nepřekonal. Opava z této slibné akce nakonec vytěžila pouze roh. V 57. minutě kopala Jihlava standardní situaci. Míč si postavil Selnar a nasměroval svůj pokus vedle domácí brány. Další velkou šanci si Opavští vypracovali v 60. minutě, Hranoš předložil balon Ratajovi a ten z deseti metrů trefil břevno. Za další chvilku pálil těsně vedle Šigut. Šest minut před koncem se ve vápně hezky uvolnil Hranoš a pořádně protáhl gólmana Jágrika.

Opavští nakonec dobře rozehraný zápas ztratila. Opakovala se situace z Xaverova. V nastaveném čase kopali hosté z hranice šestnáctky trestný kop. Míč si postavil Tureček a překonal Číže. Dobře hrající Slezané tak za svůj výkon odměněni nebyli.

SFC Opava – Jihlava 1:1 (1:0)

Branky: 32. Rataj – 90+5. Tureček. Rozhodčí: Opočenský – Vondráška, Cichra. ŽK: Šigut, Omale - Araujo -Wilson, Lacko, Selnar Diváci: 1081.

Opava: Číž – Tsykalo, Helebrand, Janoščín – Šigut, Rychlý, Omale, Haitl (65. Whiffen), Kadlec – Rataj (74. Yunis), Hranoš (88. Ščudla). Trenér: Peter Hlinka.

FC Vysočina Jihlava: Jágrik – Vedral, T. Svoboda, Gabriel, Peřina – Vítek (72. Lacko), Tureček – Ogiomade (82. Křehlík), Selnar, Záhradník (72. Tall) – Araujo-Wilson (55. Fila). Trenér: Ondřej Smetana.