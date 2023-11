VIDEO: Choreografie opavských fanoušků byla nejlepším počinem sobotního duelu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opavským fotbalistům se souboj s Prostějovem nepovedl, a to jak po herní, tak výsledkové stránce. To fanoušci Slezského FC předvedli velkou hru. Prezentovali se propracovanou choreografií, která sklidila velký potlesk. Nutno říci, že to byla jedna z nejpovedenějších, za poslední roky. Více už v následujícím zápasovém sestřihu.