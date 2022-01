„Finále poháru proti Opavě mám stále v hlavě. Byl to jeden z mých nejkrásnějších zážitků. Hrálo se před báječnou atmosférou a navíc my jsme vyhráli,“ přehrává si Miloš Kopečný vzpomínky v hlavě. Po odchodu z Baťova města zamířil zkušený obránce do Hradce Králové a následně do Českých Budějovic. Na jihu Čech měl v plánu rozšířit počet ligových startů, to se mu ale nepovedlo. Za Dynamo naskočil pouze do čtyř utkání.

Opavská mládež úspěšná! Mužské béčko se trápí

„Jsem smutný z toho, že jsem se v Českých Budějovicích více neprosadil. Co se týká zázemí a věcí okolo fotbalu, to tam bylo super. S přítelkyní se nám tam moc líbilo,“ pokračoval v povídání Miloš Kopečný.

Nakonec odešel na hostování do slovenské Senice. V nejvyšší slovenské soutěži naskočil do devatenácti zápasů. „V Senici to nebylo, co se týká fotbalu, špatné. Jenomže horší už to bylo s platební morálkou. To byl i důvod, proč jsem tam nevydržel déle,“ přiznal zkušený obránce. Jeho posledním klubem před příchodem do Opavy bylo druholigové Táborsko. „Táborsko spolupracuje s Budějovicemi. Poslali mě tam na rozehrání po zranění,“ přiblížil Kopečný.

V zimní přestávce se fotbalista se dvěma ligovými góly na kontě domluvil na smlouvě s Opavou. „Měl jsem ještě dvě další nabídky. Opava byla ale nejrychlejší a nejkonkrétnější. Nechtěl jsem dál čekat, proto jsme si plácli,“ podotkl. „Roli hrál i fakt, že se mi líbí opavské prostředí, těším se na fanoušky,“ přiznal osmadvacetiletý zadák.

V době, kdy si se Slezany plácl, byli v klubu jeho dva bývalí spoluhráči ze Zlína, a to Lukáš Holík s Josefem Hnaníčkem. „Musím přiznat, že jejich přítomnost sehrávala v mém rozhodování také malou roli. Oba mě ujišťovali, že na jaře zůstanou. A vidíte, nakonec je vše jinak. Ani jeden už v kabině není,“ pokrčil rameny Kopečný.

K probíhající přípravě řekl: „Příprava hodně bolí. Mohu říci, že po dlouhé době je to jedna z nejnáročnějších, které jsem zažil.“ Slezský FC po podzimu okupuje šestou příčku s barážovými pozicemi na dohled. „Tým i po odchodu Holase nemáme špatný. První kola jarní části ukáží, jak na tom jsme. Pokud chytneme začátek, může to být zajímavé,“ zakončil povídání Miloš Kopečný.