Ani absence opor v sestavě nezastavili rozjeté fotbalisty Slezského FC Opava. Ti v pátečním televizním duelu loupili v Ústí nad Labem. Domácí Armu porazili 2:0 a nadále jsou v kontaktu se špičkou druhé ligy.

Opava opět rozdávala radost | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava se prezentovala výborným výkonem. Po opatrném úvodu se krátce po čtvrthodině hry dostali do vedení. Balon po dlouhém autu Matěje Helebranda prodloužil hlavou Denis Kramář přímo k Bartoszovi Pikulovi, jenž sice nejprve míč netrefil, ale na druhý pokus byl úspěšný a propálil gólmana Plachého – 0:1. Na opačné straně si to mašíroval do opavského vápna Prošek, ale debutant v opavském dresu David Macháček ho na poslední chvíli čistým skluzem odzbrojil. Hned vzápětí chyboval ústecký záložník Miskovič. Zpětnou přihrávkou vysunul Lukáše Holíka, který se elegantně zbavil gólmana a střelou z ostrého úhlu do prázdné brány dvojnásobil náskok Opavy.