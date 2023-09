VIDEO: Jaroslav Málek o konci v Karviné, Opavě, fanoušcích i pátečním zápasu

/VIDEO/ Po reprezentační přestávce jdou opavští fotbalisté znovu do akce. Do slezské metropole míří pražská Dukla. V sestavě Slezského FC by neměla chybět ani čerstvá posila, a to zkušený záložník Jaroslav Málek. Dvaatřicetiletý borec by se měl zařadit k rozdílovým hráčům, což dokazoval i v Karviné, které pomohl výraznou měrou k postupu do ligy. Více už s Jaroslavem Málkem v následujícím videorozhovoru. Páteční střetnutí má výkop v 17.30.