/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Opava konečně střelce. Mladý nigerijský útočník Mohamed Marzuq dvěma góly rozhodl těžký zápas s Líšní. Slezané tentokrát dobře pracovali v defenzivě. Hosté poprvé trefili bránu až čtyři minuty před koncem. Svěřenci trenéra Miloslava Brožka zvítězili 2:0.

SFC Opava - Líšeň | Foto: Deník/Petr Widenka

Na první gól se v Městských sadech nečekalo dlouho. V 7. minutě přetáhl Ščudla centr, k míči se dostal na druhé straně Kopečný. Jeho pokus byl sražen na roh. Ten zahrál Blecha a Marzuq otevřel hlavou skóre – 1:0. V 17. minutě se před brankářem Vajnerem zjevil Ondráček, hostující gólman ho ale vychytal. O tři minuty později opět pálil Ondráček, tentokrát trefil boční síť. Ve 23. minutě odzbrojil ve vápně Janoščín Matochu. Z následného rohu hosté nic nevytěžili. Za dalších pět minut brankář Richter dlouhým nákopem našel Ščudlu, ten dostal i ke střele, jeho pokus ale bránu netrefil.

Opava do druhého poločasu naskočila s jednou změnou v sestavě. Omaleho nahradil Haitl. V 66. minutě se po dlouhé době dostali k opavské brance hosté z Líšně. Hlavičkoval Vlasák. Naštěstí pro domácí bránu minul. To na druhé straně bylo podstatně veseleji. Opavští zastavili soupeřův útok, balon zatáhl Kopečný, přesně našel Marzuqa, který hlavou zvyšoval na 2:0. Líšeň se snažila odpovědět střelou Matochy z trestného kopu, ani pro té ale nemusel gólman Richter zasahovat. Hosté trefili bránu až v 86. minutě. To se řítil sám na Richtra Raab, domácí brankář vyšel z toho souboje vítězně, míč vykopl na roh. Slezané tentokrát drama nepřipustili a zaslouženě brali tři body.

Slezský FC Opava - Líšeň 2:0 (1:0)

Branky: 8. a 67. Marzuq. Rozhodčí: Kvítek – Šimáček, Pfeifer. ŽK: Polášek, Jokovič. Diváci: 1651.

SFC Opava: A. Richter – Kopečný, Helebrand, Vincour, Hýbl (76. Dostál) – Blecha, Janoščín – Ondráček (90. Whiffen), Omale (46. Haitl), Ščudla (76. Kadlec) – Marzuq (83. Vaněček). Trenér: Miloslav Brožek.

SK Líšeň 2019: Vajner – Čermák, M. Jeřábek, Joković, Lutonský – Machalík, Matocha (75. Tauš) – Mezera (80. Aldin), Polášek (60. Raab), Sokol (76. Ulbrich) – Vandas (60. Vlasák). Trenér. Milan Valachovič.