/FOTOGALERIE/ Z horké vlašimské půdy vydolovali fotbalisté Slezského FC Opava cenný bod. První poločas se odehrál v jejich režii. Zaslouženě je poslal do vedení Filip Blecha. Středočeši Šubertem po přestávce srovnali na konečných 1:1.

Zápas očima opavských fanoušků | Foto: Tomáš Hrubý

První půle patřila Opavských. Měli více ze hry a taky se ujali vedení. V 16. minutě šli do vedení, když se po centru ze strany opřel z první do míče Blecha a gólman Vágner byl bez šance. „V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Navázali jsme na výkon z našeho posledního domácího zápasu,“ pochvaloval si trenér SFC Opava Miloslav Brožek. „Hrálo se v obrovském tempu. Byli jsme jednoznačně lepším týmem. Mohli jsme vést i vyšším rozdílem,“ podotkl šéf opavské lavičky.

Derby v Ostravě mělo grady! Opavského mistra dotáhl k výhře kapitán Šiřina

Po přestávce se hra srovnala. „Okolo pětapadesáté minuty nám začaly docházet síly, hráli jsme hodně vysoko. Navíc Vlašim připadala a bušila do nás,“ pokračoval v pozápasovém hodnocení trenér Slezského FC Opava. V 69. minutě bylo srovnáno. Ze strany přišel do vápna polovysoký centr a Šubert ho tečoval za záda brankáře Richtra – 1:1. Tři minuty před koncem hlavičkoval na druhé straně mimo Rataj a zápas skončil remízou. „Kluci zápas poctivě odbojovali. Hrálo se na měkkém terénu. Utkání mělo kvalitu a my bod s pokorou bereme,“ zakončil Miloslav Brožek.

Vlašim – SFC Opava 1:1 (0:1)

Branky: 69. Šubert - 16. Blecha. Rozhodčí: Bělák – Podaný, Líkař. ŽK: Nogha, Labík, Musil – Málek, Omale, Helebrand, Rezek. Diváci: 460.

Opava: Richter - Kopečný, Janoščín, Helebrand, Hýbl - Blecha, Omale, Ondráček (77. Rataj), Rezek (59. Yahaya), Málek (87. Kadlec) - Vaněček (59. Ščudla). Trenér: Miloslav Brožek.