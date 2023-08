„Popravdě nevím, jak zápas hodnotit. Vedeme 3:0, máme utkání extrémně ve svých rukou. Pak přestaneme hrát a necháme soupeře vyrovnat,“ kroutil hlavou Tomáš Vincour. „Je to hrozné, takhle přijít o výhru. Všichni jsme neskutečně naštvaní. Je to obrovská škoda,“ povzdechl si odchovanec Slavičína.

Pražany nakopla penalta, kterou proměnil Voltr. „Honza Kadlec křižoval soupeřova hráče, který ochotně spadl k zemi. Asi to byla sporná penalta. Navíc hráč byl hodně ve straně, i kdyby vystřelil, nemusel by jeho pokus skončit v brance,“ mínil Tomáš Vincour, který si v barvách Slovácka připsal i jeden prvoligový start.

Šok v Opavě. Domácí fotbalisté z jasně vyhraného zápasu brali jen bod

„Pak jsme inkasovali podruhé. Nevím, zda takové situace přitahujeme, ale byla to branka z kategorie smolných, kdy nejsme schopni trefit balon. Žižkov pak vyrovnal. Brance předcházela situace, kterou jsme měli řešit jednodušeji. Hráč Žižkova byl za námi a trefil to parádně,“ popisoval opavský zadák inkriminované okamžiky.

Za stavu 3:0 to přitom vypadalo na jasnou práci a jisté tři body. „Taky jsem věřil, že už to zvládneme. Žižkov se do šancí navíc nedostával. Jenomže nás rozhodil první gól. Nebyla tam žádná mezihra a soupeř nás přitlačil,“ podotkl Tomáš Vincour, který v minulosti vedle Slovácka a Blanska působil také v pražské Slavii.

Opavský kouč Miloslav Brožek mladého zadáka nasadil poprvé do základní sestavy. „Trápily mě zdravotní problémy, vynechal jsem letní přípravu. Trénoval jsem individuálně, nestihl jsem toho tolik, co kluci. Ale postupem času jsem do toho začal dostávat. V Příbrami mi trenér řekl, že se mu to líbilo a že by mě viděl proti Žižkovu v základní sestavě,“ pokračoval v povídání Tomáš Vincour.

„Myslím si, že v prvním poločase to špatné nebylo. Fungovalo nám to slušně. Bohužel ve druhé půli jsme třikrát inkasovali,“ řekl ještě.

Už v pátek Opava hostí Líšeň. „Musíme tuhle porážku hodit za hlavu, poučit se z chyb a doma porazit Líšeň. Nic jiného, než tři body nebereme,“ zakončil Tomáš Vincour.