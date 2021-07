Slezský FC do zápasu vstoupil s trojicí posil, v základu nechyběli Celba, Janoščin ani Šigut. Opavští rozehráli utkání zajímavě a za svou aktivitu mohli být odměnění již po deseti minutách. Šigut zatáhl míč do vápna, dal jej pod sebe na Helešice, jehož rána ale bohužel pro domácí rozduněla pouze břevno.

O chvíli později už ale bylo v Městských sadech veselo. Na centr z levé strany si nabíhal Holík, kterého ve vápně zastavil nedovoleně Svoboda, a pískala se penalta. Tu bezpečně proměnil Matěj Helešic a Slezský FC vedl. O chvíli později pálil po rohu nebezpečně Tiehi, jeho rána ovšem skončila jen těsně Vágnerovy šibenice. Opavští byli lepším celkem a na jejich hru se dobře dívalo.

Jenže pak přišla osudová třicátá minuta. Vlašimští rozjeli akci po pravé straně a odcentrovali do vápna. V nepřehledné situaci zahrál v malém vápně rukou Celba, což pozornosti hlavního arbitra neuniklo. Pískala se tak druhá penalta, Celba navíc viděl druhou žlutou a tudíž mu premiéra pořádně zhořkla. Nařízenou penaltou navíc nepohrdl kapitán Blecha a bylo srovnáno.

Ve 39. minutě ještě do opavské obrany vlétl Rigo a poradil si i s Digaňou, opavské na brankové čáře ale zachránil jeden z obránců. Jenže Vlašim šla do vedení jen o dvě minuty později. Na hranici vápna se do skákajícího míče opřel Křišťan a jeho nechytatelný projektil rozesmutněl opavský stadion – 1:2.

Do druhého poločasu Slezané vletěli a ani moc nebylo znát, že by jich na hřišti bylo méně. Jejich snažení vrcholilo mezi 52. a 54. minutou. Nejprve střílel po Helebrandově přihrávce těsně vedle Hnaníček, o chvíli později si málem dal vlastence Breda. Z následného rohu už to ale vyšlo. Helešicovu ránu vyrazil Vágner k úplně volnému Rychlému a v poločase příchozí stoper se nemýlil – 2:2. O chvíli později dokonce mohla Opava vést, Kramářova střela nadělala Vágnerovi velké problémy, v síti ale nakonec neskončila.

Vlašim zahrozila po hodině hry. Z pravé strany vyslal technický pokus Zinhasovič, naštěstí pro Opavu ale jeho pokus skončil těsně vedle pravé tyče. O chvíli později nebezpečně pálil také Alijagič, Digaňa jeho pokus dokázal vyrazit. Na druhé straně pálil z nadějné standartky Tiehi, rána mu ale nesedla.

Následující minuty příliš vzrušení nepřinesly. V 78. minutě ovšem na opavském stadionu vypukla pravá euforie. Střídající Darmovzal vzal při přečíslení zodpovědnost na sebe. Vtrhl do vápna a zdálo se, že ideální moment ke střele už prováhal. Jenže nakonec vyslal krkolomný projektil, který se zastavil až ve Vágnerově síti.

Za dalších šest minut mohlo být hotovo. Střídající Kadlec pláchl po levé straně a stříleným centrem hledal nabíhajícího Pikula. Tomu k uklizení míče do prázdné branky chybělo asi půl metru. Opavské nakonec tato situace mrzela.

V posledních sekundách nastavení totiž opavský stadion Vlašimští dokonale zmrazili. Opavští si nepohlídali kombinaci na pravé straně svého vápna a útočník Vlašimi Alijagič se z pěti metrů nemýlil. Nakonec se tak po remíze 3:3 body dělily.

1. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY (24. 7. 2021):

SFC Opava – Vlašim 3:3 (1:2)

Branky: 11. z pen. Helešic, 54. Rychlý, 78. Darmovzal – 30. z pen. Blecha, 41. Křišťan, 90+4. Alijagič. Rozhodčí: Hanousek – Mikeska, Bureš. ŽK: Celba - Svoboda, Hošek, Alijagič. ČK: 29. Celba (Opava). Diváci: 1233.

Opava: Digaňa – Celba, Helebrand (77. Večerka), Hnaníček, Janoščin – Didiba, Tiehi – Šigut (70. Pikul), Holík (45. Rychlý), Helešic (77. Kadlec) – Kramář (64. Darmovzal). Trenér: West.

Vlašim: Vágner – Křišťan, Svoboda, Višinský, Zinhašovič (84. Kozel), Breda, Broukal, Hošek (84. Janda), Rigo (64. Alijagič), Zlatohlávek (77. Červenka), Blecha. Trenér: Hyský.