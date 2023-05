/FOTOGALERIE/ Velmi důležitý bod za bezbrankovou remízu v boji o udržení urvali fotbalisté SFC Opava v sobotním utkání 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřišti druhé Líšně. Slezané pod novým trenérem Miloslavem Brožkem navázali na vítězství 2:1 nad vedoucí Karvinou.

SK Líšeň 2019 – SFC Opava (F:NL – 26. kolo, 6. 5. 2023) | Foto: SK Líšeň 2019/facebook

„V naší situaci, kdy hrajeme o záchranu, je každý bod dobrý. Tenhle z hřiště výborně hrající Líšně, která bojuje o postup do ligy, může mít cenu zlata,“ řekl Deníku trenér Slezského FC Opava Miloslav Brožek.

Opava mohla i vyhrát, vytvořila si několik šancí. Ta poslední? V 77. minutě se po standardce odrazil míč k Rychlému, který ho z malého vápna napálil levačkou mimo. O tom, jak nadějná to byla příležitost, vypovídala reakce samotného hráče. Ten se chytal za hlavu.

„Kdybychom dali v prvním poločase gól, mohli jsme to překlonit na naši stranu. Měli jsme tam několik šancí. Rybička, Rataj, pak Kopečný, který ustál takový těžký souboj. No souboj… Pokud by po tom faulu spadl, pískala se jasná penalta,“ vykládal Miloslav Brožek.

„Ve druhém poločase byl soupeř aktivnější. Přežili jsme dvě tři minikrize a hlavně dvě velké šance. Hráči se vydali fyzicky na krev. Sami jsme přitom mohli rozhodnout po standardce a střele Rychlého. Celkově jsme ale za remízu rádi,“ dodal Miloslav Brožek.

F:NL – 26. kolo (sobota 6. 5. 2023):

SK Líšeň 2019 – SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Berka – Vlček, Pfeifer. ŽK: Černín, Šumbera, Pašek – Cykalo, Omale, Šigut, Helebrand. Diváci: 718.

SK Líšeň 2019: Marek – Pašek, M. Jeřábek, Černín, Lutonský – A. Čermák – Otrísal (46. Šumbera), Polášek (73. Džupenjuk), Matocha (46. Machalík), Sokol (90. Laczkó) – Zikl (46. Vandas). Trenér: Valachovič.

SFC Opava: Lasák – Helebrand, Janoščín, Cykalo, Kadlec – Kopečný (58. Bílek), Omale, Rychlý, Ščudla – Rataj (85. Dostál), Rybička (71. Šigut). Trenér: Brožek.