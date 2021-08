Z úvodních dvou utkání nového ročníku druhé nejvyšší soutěže získali pouhý bod. V sobotu tak budou fotbalisté Slezského FC útočit na premiérové vítězství v sezoně, proti bude vyškovský nováček.

V prvním domácím zápase letošní sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY remizovala Opava s Vlašimí 3:3. Jak si povede v sobotu proti Vyškovu? | Foto: Deník/Petr Widenka

Ten má stejně jako Opava na svém kontě jediný bod, který urval minulý víkend v derby s Líšní. „Co jsme měli možnost vidět, je to mužstvo, které je schopné velmi dobře bránit z bloku. Zároveň ale dovede být nebezpečné také v ofenzivě. V žádném případě to nebude jednoduché. Vyškov navíc postoupil do druhé ligy, jeho hráči budou mít motivaci a chuť se ukázat,“ řekl opavský trenér Roman West.