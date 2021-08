„Jsem obrovsky šťastný, že Opava konečně vyhrála,“ ulevil si Roman West hned na úvod pozápasové tiskové konference. „Zápas byl ale takový utrápený. Všichni asi měli po předchozích dvou zápasech velké očekávání, Vlašim jsme otočili, padlo hodně gólů, v Brně jsme pak měli spoustu šancí a měli jsme na to, abychom tam něco uhráli. Dneska ale prostě výkon nebyl dobrý, od začátku byl takový matný, statický. Neuměli jsme se dostat do šancí, otázka je, zda to bylo naší nekvalitou, nebo slušnou obrannou prací soupeře. Za první půli jsme si vytvořili jednu slušnou příležitost, tu jsme naštěstí proměnili,“ přemítal kouč Slezského FC Opava.

Po změně stran měli Opavští několik solidních příležitostí ke zdvojnásobení svého vedení. „Byla tam střela Helešice z šestnáctky, Tiéhi to pak mohl trefit ze třiceti metrů. Nakonec to ještě mohl potvrdit Večerka, kdyby byl důraznější,“ řekl West. Opavští na svou neproduktivitu mohli doplatit.

„Soupeř byl nepříjemný ze standartek, byl tam dvoumetrový Fofana. Trnuli jsme, aby jim tam něco nespadlo. Nechci malovat čerta na zeď, ale generálku s Tychama jsme ztratili v 90. minutě, to samé s Vlašimí, v ruce jsme měli i zápas v Brně. Člověk se bojí, aby to znovu nepřišlo, ještě když vidíte jejich vysoké hráče,“ přiznal trenér Opavy a doplnil, že má z utkání smíšené pocity. „Určitě jsem rád, že jsme vyhráli, lidem se to asi ale nelíbilo.“

Vyškov se po většinu utkání v Opavě prezentoval urputnou defenzivou, na kterou Slezané těžko nacházeli recept. „Před zápasem jsme věděli, že musíme vyhrát, možná nám nervozita svazovala nohy. Druhá věc je ta, že Vyškov přijel s taktikou bránit zuby nehty, dobře dostupoval a bylo těžké otevírat zahuštěnou obranu. Nám to dneska prostě nešlo.“

Pro druhou půli tak Opavští taktiku trochu změnili. „Nechtěli jsme nakopávat na jejich dvoumetrové stopery. Chtěli jsme dostávat míče za obranu, nehráli jsme to ale dobře. To nás brzdilo,“ řekl závěrem Roman West.

Jeho protějšek Jan Trousil měl Opavu dobře načtenou. „S Pepou Mazurou jsme se byli na Opavu podívat na Zbrojovce a viděli jsme, jakým způsobem hrála. Byla výborná a ten zápas měla vyhrát, takže jsme z ní měli respekt, ale nijak přehnaný. Věděli jsme však, co jsme v prvních dvou zápasech odehráli my,“ začal se svým hodnocením pětačtyřicetiletý lodivod. „Opava to s námi měla těžké. Postavili jsme ve střední části blok a ona se do nás nedostávala,“ pokračoval.

Osudnou se Vyškovu stala 32. minuta, ve které rozhodl Holík. „Udělali jsme jednu jedinou chybu, kdy jsme měli uhrát balon u rohového praporku. Domácí to ale dobře vyřešili a potrestali nás gólem. Vzápětí jsme měli obrovskou šanci, kdy jsme mohli srovnat na 1:1,“ řekl ještě Trousil k první půli.

Po změně stran byli podle něj jeho svěřenci lepším mužstvem. „Měli jsme víc situací, které měly skončit gólem. Kluci se to ale učí. Nemám jim co zazlívat, naopak jsem rád, jak se v Opavě prezentovali. Pro x kluků to bylo poprvé, co hráli na takovém stadionu. Byla tady výborná atmosféra a mě těší, že z toho nepodělali a Opava se do poslední minuty klepala o to, aby si odnesla vítězství. Z naší strany by utkání slušela remíza. Kdybychom byli produktivní, mohli jsme skóre otočit, ale učíme se,“ uzavřel trenér Vyškova Jan Trousil.