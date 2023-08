/FOTOGALERIE/ Dokonalý kolaps předvedli v sobotu opavští fotbalisté. Na domácím trávníku ještě hodinu před koncem vedli 3:0. Jenomže pak se začaly dít věci. Hosty nakopla penalta a následně se jim podařilo vyrovnat na konečných 3:3.

SFC Opava - Viktoria Žižkov | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavský trenér Miloslav Brožek sáhl ke změnám v sestavě a jeho tým už po deseti minutách udeřil. Březina uklouzl, míče se zmocnil Omale, dostal se až před Kotka a otevřel skóre. O deset minut později mohli jít Opavští do dvougólového trháku. Hosté znovu vyrobili chybu, balónu se zmocnil Marzuq, obešel i gólmana Kotka. Míč směřující do opuštěné brány ale zastavil na brankové čáře Březina. Krom těchto dvou situací se ale na trávníku nic vážnějšího nedělo. Čtyři minuty před poločasem se do dobré střelecké pozice dostal Muleme, jeho pokus ale srazili na rohový kop. Už v nastaveném čase přišel druhý gólový úder Opavy. Po centru ze strany se prosadila hlavou nová akvizice Marzuq.

Žižkov neměl v sobotu svůj den. Nepomohlo mu ani trojnásobné střídání. V 58. minutě vyrobili hosté několik chyb. Míč se dostal k Ondráčkovi a ten ho chytře šoupl do opuštěné brány – 3:0. Po hodině bylo rušno na druhé straně. Jeden z hostujících hráčů ochotně padl ve vápně a sudí Křepský nařídil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Voltr. V 74. minutě byla Opava blízko k další brance. Po akcie Rataje obstřeloval Kotka Ondráček. Jeho pokus těsně minul bránu. Hned z protiútoku prošel opavským pokutovým územím balon a Jirásek ho na zadní tyči doklepl do brány. O pár okamžiku později byl ve vápně faulován Rataj, sudí Křepský ale penaltu nepískl. Necelé tři minuty před koncem si Opava nechala propadnout balon a Sixta vyrovnal na 3:3. Opava tak ztratila skvěle rozehraný zápas.

Slezský FC Opava – Viktoria Žižkov 3:3 (2:0)

Branky: 10. Omale, 45+1. Marzuq, 58. Ondráček – 63. Voltr (pen.), 74. Jirásek, 87. Sixta. Rozhodčí: Křepský – Pochylý, Lakomý. ŽK: Kopečný, Helebrand, Omale, Janoščín, Richter – Tregler, Finěk, Muleme. Diváci: 1412.

SFC Opava: Richter – Kopečný, Helebrand, Vincour, Kadlec – Blecha, Janoščín – Ondráček, Omale (91. Hýbl), Ščudla (72. Haitl) – Marzuq (72. Rataj). Trenér: Miloslav Brožek.

FK Viktoria Žižkov: Kotek – M. Richter, Březina (46. Kozojed), Tregler, Petrák (46. Finěk) – Řezáč (46. Jirásek), Hönig (85. Sixta), Rosa (85. Štrombach), Batioja, Muleme – Voltr. Trenér: Michal Horňák.