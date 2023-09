/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Páteční fotbal v Opavě rozhodně nenudil. Na trávníku byla k vidění zajímavá podívaná. Šance se střídaly na obou stranách. Drama nakonec rozhodl na začátku druhého poločasu Vaněček a Opavští vyhráli nad pražskou Duklou 1:0. V nastaveném čase vypadlo na stadionu v Městských sadech osvětlení. Po krátké pauze se nakonec zápas dohrál.

SFC Opava - Dukla Praha | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava vstoupila do zápasu i s novou posilou Jaroslavem Málkem v základní sestavě. O první střelu se pokusil hostující Zeronik, který ale minul Richtrovu bránu. Na druhé straně střílel Vincour, jenomže i jeho pokusu chyběla patřičná razance. Vaněček byl pro změnu v ofsajdu. Dukla rozjela útočnou akci Zeronikem. Ten přihrával na Kozla. Jeho záměr ale vystihl Janoščín a bylo šanci. Ve 21. minutě byl faulován Rataj a domácím se naskytla dobrá standardní situace. Tu zahrával Blecha na zadní tyč, kde si naběhl Janoščín, ke smůle Opavských ale brankáře Dukly neprostřelil. Po půlhodině hry poslal centr do vápna Málek a gólman Šťovíček nečekaně srazil lehký balon na rohový kop. Ještě předtím ale měli velkou šanci Pražané. Moulis hledal ve vápně prudkou přihrávkou Zeroninka. Brankář Richter ovšem jejich záměr překazil. Tři minuty před koncem poločasu mohla jít Dukla do vedení. Moulis střelou z úhlu překonal Richtra, Slezany od pohromy zachraňoval na brankové čáře Kopečný.

Na začátku druhého poločasu udeřila Opava. Nejdříve kopal standardku z dobré distance Janoščín. Jeho dobře mířený pokus vytáhl gólman Štovíček s vypětím všech sil na rohový kop. Ten rozehrál Málek na Vaněčka, který míč uklidil do sítě -1:0. Opava nehrála špatně. Měla ve hře několik světlých momentů. V 66. minutě se z ničeho nic ocitl ve stoprocentní šanci Kozel. Richter luxusním zákrokem balon nohou vyrazil. O chvíli později centroval Douděra a Matějka hlavou trefil břevno. V 82. minutě utekl po lajně Ščudla, dostal se až do vápna, kde mu ale hostující hráči přihrát před branku nedovolili. Závěru byl hektický. Do zakončení se tlačila Dukla, velké šance měla Opava. Málka vychytal gólman a šanci Blechu zastavili hosté skluzem.

V nastaveném čase vypadalo na opavském stadionu osvětlení. Nakonec naskočilo a utkání se dohrálo s vítězným koncem pro Opavské.

SFC Opava – Dukla Praha 1:0 (0:0)

Branky: 48. Vaněček. Rozhodčí: Vokoun – Dobrovolný, Pospíšil. ŽK: Vincour, Rezek - Hašek, Barac, Kozel. Diváci: 1717.

SFC Opava: A. Richter – Kopečný, Vincour, Janoščín, Hýbl (73. Kadlec) – Blecha, Omale – Ondráček (71. Yahaya), Málek, Rataj (71. Rezek) – Vaněček (73. Ščudla) Trenér: Miloslav Brožek.

FK Dukla Praha: Šťovíček – Hrubeš (67. Špatenka), Jeřábek, Hašek, Ullman – Barac (90. Vondrášek) – Moulis (60. Červenka), Kozel, Douděra (67. Holiš) – Matějka, Zeronik (60. Šeberle). Trenér: Petr Rada.