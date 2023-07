Premiéru ve žluto-modrém dresu si odbyl ve středu. Proti polskému Jastrzębie odehrál pětačtyřicet minut. „Bylo to hodně náročné. Ale věřím, že se to bude zlepšovat a budu pro Opavu platným hráčem,“ řekl po utkání zkušený útočník, který v České nejvyšší soutěži odehrál 126 zápasů a vstřelil v nich jedenáct branek. V Maďarsku, kde nastupoval za Puskás a Diósgyöri VTK, byl v premiérovém ročníku druhým nejlepším střelcem tamější ligy. Více už v následujícím rozhovoru.

Davide, jakých bylo úvodních pětačtyřicet minut v dresu Opavy?

Hodně, hodně náročných. Abych pravdu řekl, úplně jsem nečekal, že to bude tak těžké. Pral jsem se hlavně sám se sebou. Od nějakého dvaadvacátého května jsem se připravoval doma, kdy jsem běhal v teniskách, a teď je to hodně znát. Je to něco jiného než fotbalový pohyb. Poctivě jsem se připravoval, ale hlavně na dlouhých tratích. Stačily mi dva dny fotbalových tréninků a jsem pořádně zavařený. Od desáté minuty jsem cítil, že šlapu vodu. Každý souboj byl pro mě hodně náročný, u každého míče jsem byl pozdě. Když jsem měl balon na noze, spíše jsem se s ním pral, než abych věděl, co mám udělat. Nepřišel jsem do Opavy ale nějak přežívat. Chci být pro tým hodně platný, což budu ve stavu, kdy budu dobře fyzicky připravený. Je to všechno o kondici, kterou musím rychle nabrat.

Kolik potřebujete času na to, abyste byl dobře připraven?

Vím, co mám dělat. Myslím si, že dlouhou dobu to trvat nebude, protože obecnou vytrvalost jsem celou dobu udržoval. Pořádnou porci kilometrů mám naběhaných. Teď jde o to, abych se dostal do tempa, ve kterém kluci už čtrnáct dnů jsou.

Jaké jsou vaše první dojmy z Opavy?

Jenom dobré. Těším se hlavně na fanoušky. To byl také jeden z důvodů, proč jsem na nabídku Opavy kývl. Skrz celou republiku se ví, že Opava má skvělé fanoušky, kteří dokážou tým podržet.

Jdete hrát druhou ligu. Není to pro hráče vašeho formátu málo?

(usměje se). To záleží všechno na úhlu pohledu. Samozřejmě ve fotbale už jsem toho hodně zažil, ale nemyslím si, že druhá liga je pro mě málo. Když se rozhlédnu kolem sebe, tak v Opavě je spousta výborných fotbalistů a i druhá liga má dobrou úroveň. V posledních deseti letech jsem hrál na nejvyšší úrovni, teď se vracím do druhé ligy. Nemyslím si, že je to krok zpátky, protože mě na dlouhou dobu vyřadilo ze hry zranění, které bylo vážnějšího charakteru. Několika mým bývalým spoluhráčům tohle zranění už kariéru ukončilo. Jsem strašně rád, že mohu fotbal dál hrát, a teď je jen na mně, abych se postupně dostával do formy, kterou jsem měl před zraněním. Když jsem z Maďarska přicházel do Sigmy, tak jsem byl na tom výkonnostně velmi dobře. Budu muset hodně pracovat na tom, abych se dostal do základní sestavy ve druhé lize.

Vím, že na kdyby se nehraje, ale nebýt toho zranění, tak vaše kariéra mohla vypadat ještě daleko lépe…

Je to tak. Poté, co se mi to stalo, jsem prožíval hodně těžké období. Člověk si pak uvědomí nějaké věci, které pro něj začnou být důležitější, než je fotbal. Do té doby jsem žil převážně fotbalem. Hodně mi záleželo na tom, abych dával spoustu gólů, hrával každý zápas a posouval se dál a dál v kariéře. Po zranění, kdy jsem ležel doma a netušil, zda budu hrát někdy ještě vůbec fotbal, jsem si uvědomil, že jsou pro mě důležitější věci, např. rodina. Kdybych se na hřiště nevrátil, byť jsem hodně chtěl, tak se svět nezboří. Chci všem ukázat, že jsem to nezabalil a že se na tu úroveň dokážu, když ne dostat, tak alespoň se k ní přiblížit. Chci se s Opavou porvat o postup. Chci být platný na hřišti a ne jenom řečmi.

Váš fotbalový životopis je pestrý. Mimo jiné máte za sebou angažmá v maďarském klubu Puskás Akadémia. Je to svým způsobem hodně specifická adresa…Navíc vám to tam slušně padalo..

Když jsem byl zdravý, tak mi to padalo všude. Ať už jsem byl v Hradci Králové, Teplicích, Maďarsku. Když se vrátím k Puskási, je to klub, který je jinde, ať už zázemím, finančními možnostmi, věcmi kolem klubu. Druhou věcí je ale fakt, že klub nemá fanouškovskou základnu. Měli jsme tam výborné výplaty, bylo skvěle o nás postaráno, ale na druhou stranu jsme hráli před sedmi stovkami diváků, což fotbalistovi úplně nepřidá na zážitku ze zápasu.

Klub založil maďarský premiér Viktor Orbán, sám je v klubu v řídicí funkci…Vy jste s ním přišel do styku?

Určitě ano. S panem Orbánem jsem se viděl dvakrát. Jednou jsem si s ním asi patnáct minut povídal. Je to člověk, z kterého vyzařuje obrovský respekt. Myslím si, že lidé ho v Maďarsku mají rádi. Pan Orbán si vlastně s panem Mészárosem vybudovali ve vesnici, kde se narodili, fotbalový klub. Sám tam s kamarády jezdil hrát nohejbal.

Vás si do týmu přivedl trenér Hornyák a první sezona vám vyšla parádně..

První sezona byla úžasná. Skončili jsme třetí. Všechno bylo nenásilné, protože na nás nebyl vyvíjen žádný tlak. Sezonou jsme propluli v pohodě, téměř každé utkání jsme vyhráli a vše bylo až moc jednoduché. Pak přišel covid, který v Maďarsku všechno zastavil, stejně jako všude po světě. Po covidu už to z mé strany nebylo ono. Týden, než jsme měli odletět do Švédska na Evropu, jsem měl pozitivní test. V Maďarsku to fungovalo tak, že když měl člověk pozitivní test, musel následně doložit dva negativní. V mém případě to bylo až po čtrnácti dnech. Vláda navíc nařídila, že sportovci nesmí po negativním testu šest týdnů sportovat. Během té doby jsem chodil na vyšetření krve, srdce, na rentgen plic a prakticky jsem obcházel nemocnice. Po dvou měsících jsem se vrátil zpátky k fotbalu. Klub mou absenci musel řešit, přivedl si chorvatského útočníka, který dostával přednost, a já nastupoval jednou za dva zápasy na pět minut, což pro mě poté, co jsem byl druhý nejlepší střelec ligy, nebylo příjemné. Musím říci, že jsem to těžce kousal.

Nakonec jste v Maďarsku změnil dres..

V Diósgyöri jsem odehrál půl sezony. V prvních třech zápasech jsem dal dva góly a vypadalo to na fajn start. Tam to bylo specifické v tom, že z pětadvacetičlenného kádru bylo čtrnáct Balkánců. Byl to hodně mezinárodní klub. To platilo i o realizáku. Veškerá příprava se vedla v angličtině. Šel jsem tam, když měli po půl roce čtyři body, cílem byl pokus o záchranu. Kdyby se to povedlo, tak jsem měl ve smlouvě dvouletou opci. Bohužel v posledním kole se rozhodlo o našem sestupu.

Pak následovalo angažmá v Sigmě..

Měl jsme nabídky z několika ligových klubů. Jedna byla i z OFI Kréta, kterou jsem hodně zvažoval. Ale žena byla těhotná, takže jsme si řekli, že zůstaneme v Čechách. S velmi korektní nabídkou přišla olomoucká Sigma. Moc jsem se těšil, bohužel po šesti zápasech jsem se zranil a rok a půl jsem se potýkal s návratem.

Blížící se sezona bude pro vás restart…

V to doufám. Chci pro to udělat úplně všechno. S mou minulostí se ode mě čekají okamžitě výsledky. Ale bude to chvíli trvat, než se vrátím zpátky do top formy.