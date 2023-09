/FOTOGALERIE/ V pátek jasně ukázal, že bude velkou posilou. V Karviné nechtěný záložník Jaroslav Málek si premiéru v opavském dresu užíval. Fotbalisté Slezského FC porazili na domácím trávníku v té době vedoucí Duklu 1:0. A právě dvaatřicetiletý záložník nahrál Davidu Vaněčkovi na vítězný gól. Vedle toho měl v závěru ještě na noze tutovku. Navíc Opava vedle pozitivního výsledku ještě bavila diváky dobrým fotbalem.

Jaroslav Málek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nemohlo to asi ani lépe dopadnout. Jsme spokojeni, já za sebe taky,“ usmíval se po utkání Jaroslav Málek, čerstvá opavská posila z ligové Karviné. „Trochu jsem se utkání obával, ale docela si to sedlo, až jsem byl překvapený. V prvním poločase jsme byli o něco lepší, více hernější. Jenomže se nám tam nepodařilo dotáhnout některé akce,“ pokračoval dvaatřicetiletý záložník v hodnocení vydařeného duelu. „Po přestávce nám pomohl gól a pak jsme trošku zalezli a výsledek si pohlídali. Myslím si, že Dukla krom břevna nic velkého neměla. Máme zasloužené vítězství,“ podotkl Jaroslav Málek.

Velká chvíle Brožkova souboru přišla ve 48. minutě. Málek kopal rohový kop a Vaněček uklidil balon do sítě. „Tyhle situace jsme dělali na tréninku a podařilo se nám to přenést do zápasu. Balon měl jít na Davida Vaněčka a vyšlo to. Super od trenéra, že s tímto signálem přišel,“ vzkázal do trenérské kabiny opavský záložník.

VIDEO: Opava ve výborné atmosféře skalpovala pražskou Duklu

Byť je Jaroslav Málek v Opavě chvilku, na trávníku to tak nevypadalo. Se svými spoluhráči si bývalý hráči Břeclavi, Třince, Hlučína, Líšně a Karviné rozuměl náramně. „Nechci to přeceňovat, je to přece jenom první zápas. Ve středu máme ale herní hráče, což je pro mě hrozně důležité. K tomu nahoře Vaňous, který mi balony dobře sklepával, tím jsem to měl ulehčeno. Hrálo se mi s nimi opravdu dobře,“ pochvaloval si fotbalista, který byl v loňské sezoně klíčovým mužem Karviné v boji o postup.

Zdroj: Roman Brhel/Petr Widenka

V letošním ročníku ho karvinský trenér Hejdušek nečekaně hodil přes palubu. V lize si na trávníku stříhal spíše několika minutové epizody. V pátek z toho byl celý zápas. „Devadesát minut jsem hrál po dlouhé době. Z dechem jsem na tom byl dobře, ovšem začal jsem už chytat křeče. Abych pravdu řekl, nečekal jsem, že budu hrát celé utkání,“ svěřil se fotbalista, kterému na tribuně fandili rodiče a bývalí spoluhráči z Karviné.

Vedle gólové nahrávky, měl Jaroslav Málek v závěru ještě jednu velkou šanci. „Měl jsem balon více podkopnout, prostě situaci dohrát lépe. Měli jsme na to vyhrát vyšším rozdílem,“ zvedl prst technicky dobře vybavený záložník, který si náramně pochvaloval diváckou atmosféru na stadionu.

Z předčasného konce v Karviné byl zklamaný. „Každý chce hrát, co nejvýše. Já jsem asi specialista na druhou ligu,“ přiznal a jedním dechem dodal: „Nechci tady v Opavě hrát jen střed tabulky. Máme na víc.“