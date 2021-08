Slezané dlouho sháněli klasického hrotového útočníka, vedle kterého by mohl růst talentovaný odchovanec Denis Kramář. Nevyšel návrat Vojtěcha Hadaščoka, jenž naposledy hrál za pražskou Duklu, příchod vlašimského útočníka Marka Červenky ani záměr oprášit spolupráci se slovenským útočníkem René Dedičem. Tomu v Opavě na konci června vypršela smlouva, minulý týden se ovšem upsal konkurenční Příbrami.

Opavští si tak na zkoušku pozvali Luku Pisačiće a museli jednat rychle. S třiadvacetiletým fotbalistou se nakonec domluvili, aniž by ho viděli v akci během utkání. „Jdeme trochu do rizika, protože nás tlačí čas. Takový útočník nám každopádně chyběl. Luka s námi týden trénoval a nevypadá špatně. Něco v něm určitě je. Prozatím jsme se dohodli na půlroční smlouvě s opcí na přestup,“ řekl opavský sportovní manažer Jaroslav Kolínek.

Urostlý útočník, který pochází ze Záhřebu, si v Chorvatsku zahrál za NK Naftaš Ivanić Grad, Graničar Gradip, Strmec Bedenica či za juniorku Slaven Belupo. Působil také v nižších soutěžích v Rakousku a naposledy oblékal dres srbského druholigového klubu OFK Bačka.

Poprvé v akci by se Pisačić mohl objevit už ve středu, kdy Slezský FC v prvním kole poháru hostí Bohumín, ovšem za předpokladu, že se sportovnímu úseku opavského klubu do té doby povede příchod chorvatského hráče administrativně dotáhnout do zdárného konce.

V opačném případě téměř dvoumetrový dlouhán naskočí do duelu za opavskou rezervu, která si na středu domluvila přípravné utkání s Vratimovem. Jisté je, že za béčko nastoupí senegalský útočník Mor Talla Nguer, o jehož budoucnosti v SFC by měl právě středeční zápas rozhodnout. „Chceme ho vidět, a pak se uvidí,“ doplnil Kolínek.