/FOTOGALERIE/ V divokou přestřelku se změnilo přípravné utkání opavských fotbalistů s polským týmem GKS Jastrzebie. Početná divácká návštěva se nenudila. K vidění bylo devět branek. Opavští vyhráli 5:4. Poláci navíc neproměnili penaltu, kterou chytil gólman Číž. V sestavě Opavských se objevili i čerství nováčci Vaněček, Blecha, Provazník a Velička.

SFC Opava - GKS Jastrzebie 5:4 | Foto: Deník/Petr Widenka

Během utkání se v Opavě objevili i testovaní hráči Blecha, Provazník a Velička. V 12. minutě byla k k vidění první branka. Blecha vysunul Dostála, který se ocitl sám před gólmanem Skworkem a lobem poslal balon do sítě. Šance měl i soupeř, brankář Číž ale svůj tým podržel. Ve 43. minutě už vedli Opavští o dvě branky. Haitlův pokus gólman vyrazil, avšak na dorážku Kopečného už byl krátký. Vzápětí pálil nebezpečně Gorčica, Skworek vytáhl parádní zákrok a pokus opavského záložníka zlikvidoval. V samotném závěru prvního poločasu dokázal polský celek snížit.

Po přestávce se s góly roztrhl doslova pytel. Po trestném kopu Hýbla dorazil balón do sítě Provazník – 3:1. O pár chvilek později chytil opavský gólman Číž pokutový kop. A to nebylo vše. Poláci snížili. Opavu poslal do dvougólového vedení po rohu Kadlce hlavou Helebrand. V 71. minutě už to bylo jen gól a za další dvě minuty vyrovnával Kozlowski na 4:4. Minutu před koncem se skóre měnilo podeváté. Veličkovu ránu ještě brankář vyrazil, ovšem na dorážku Ondráčka byl krátký – 5:4.

Slezský FC Opava - GKS Jastrzebie 5:4 (2:1)

Branky: 12. Dostál, 43. Kopečný, 47. Provazník, 64. Helebrand, 89. Ondráček - 45. Klosowicz, 53. Koki, 69. Koki, 72. Kozlowski.

Opava: Číž (69. Thimel) - Hýbl, Janoščín (46. Pejša), Pejša, Kopečný (55. Ondráček) - Gorčica (46. Whiffen), Dostál (60. Kadlec), Blecha, Haitl (73. Vladař) - Vaněček (46. Rataj), Provazník (60. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.