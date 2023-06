„V úterý to bylo z naší strany povedené, naopak v pátek hodně špatné. Vím, že je to příprava. Avšak my chceme vyhrávat pořád a zvedat si sebevědomí. Zkoušeli jsme testované hráče. Čekal jsem, že to bude lepší, na kluky ale dolehla únava a museli jsme ještě v prvním poločase dva z nich střídat,“ poznamenal šéf opavské lavičky a dodal: „Minimálně tři testování hráči už u nás pokračovat nebudou.“ Jedná se Kojiće, Tadiće a Kassaha.

V uplynulém týdnu se Opavští zaměřovali hlavně na kondici. „Bylo to náročné, kluci vše ale dobře odpracovali. Měli jsme i třífázové tréninky. Máme toho hodně naběhaného. Vrchol přišel ve čtvrtek, kluci šlapali skvěle, chválím je za morálku,“ poznamenal Miloslav Brožek.

Náročný program čeká Slezany i v tomto týdnu. „Máme před sebou vrchol z hlediska kondice. Bude to běhu, malých hrách a posilovně. Když to shrnu tak pestré a výživné,“ nastínil trenér nejbližší program. V sobotu pak čeká Opavské další přípravný duel a to ve Zlíně. Výkop je naplánován na 10.30. „Jen mě mrzí, že kvůli zdravotním problémům nemohou naplno trénovat Gorčica, Ščudla a Vincour. Je to škoda, protože, to co teď ostatní naberou, jim bude chybět,“ poznamenal Miloslav Brožek.

Před startem přípravy představil Slezský FC tři nové tváře, a to Hýbla, Richtra a Ondráčka. Tím ale posilování nekončí. Podle informací Deníku mají Slezané na radaru zkušeného útočníka Tomáše Wágnera. Třiatřicetiletý útočník má zkušenosti na rozdávání. Hrával za Plzeň, Mladou Boleslav, Jablonec, Karvinou nebo kyperskou Famagustu. Loni v barvách Příbrami nastřílel sedmnáct branek ve dvaadvaceti zápasech. „To není otázka na mne. Tuhle informaci ale nemohu potvrdit ani vyvrátit,“ řekl krátce trenér a dodal: „V týdnu se určitě k týmu nějací noví hráči připojí, a to i formou zkoušek.“