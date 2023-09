S Opavou se momentálně připravují tři zahraniční hráči. Nicméně do by měli zamířit také dva hráči z Karviné. Jedná se o dvaatřicetiletého záložníka Jaroslava Málka. Ten v letošní sezoně naskočil do pěti zápasů, loni patřil ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE k tahounům. Odehrál 29 zápasů a v nich nastřílel 10 branek. V minulosti hrával za Žižkov, Břeclav, Hlučín, Třinec nebo Líšeň.