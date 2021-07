Vstupenky na domácí utkání Slezského FC je možné zakoupit online v síti Ticketportal, na pobočkách sázkové kanceláře Tipsport (náměstí Osvoboditelů 8/5, Opava-Město či Olomoucká 2421/75, Opava-Předměstí), v kamenné prodejně Sluna Opava (Horní náměstí 152/27, Opava) a ve fanshopu SFC na Městském stadionu v otevírací dny, tj. každý týden v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

„Stále platí důrazné doporučení, že při nákupu online si fanoušci vstupenku by měli vytisknout. Předejde se tak špatnému načtení čárového kódu u některých typů mobilních telefonů. Důležité je také dbát na neporušení čárového kódu na vytištěné vstupence,“ řekl tiskový mluvčí SFC Opava Jan Šimek. „Vstupenky se prodávají na místo. Výhodu tedy mají fanoušci, kteří si zakoupí lístek v předprodeji, kde si mohou vybrat sedadlo. Do pokladen v den zápasu putují lístky, které se neprodaly v předprodeji. Návštěvník utkání tak musí respektovat sedadlo, které na něj vyjde,“ podotkl Šimek. „Zároveň si stále fanoušci mouho pořídit také permanentní vstupenku na novou sezonu, která svému držiteli zajišťuje celou řadu zajímavých benefitů,“ upozornil mluvčí SFC Opava.

„Upozorňujeme, že vzhledem k probíhající rekonstrukci je stále uzavřena tribuna F. Žádáme tedy všechny majitele permanentních vstupenek na tuto tribunu, aby pro návštěvu utkání využili jiná místa na stadionu. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení,“ řekl ještě Jan Šimek.

Nadále zůstává v platnosti, že všichni diváci s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku musí mít po dobu pobytu na Městském stadionu nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) a před vstupem do areálu stadionu se budou prokazovat dokladem o bezinfekčnosti – tím může být PCR test (ne starší než 7 dní, antigenní test (ne starší než 72 hodin), doklad o prodělání nemoci COVID-19 v období předchozích 180 dní či certifikát o dokončení očkování (nejméně před 14 dny).