"Jsem velmi rád, že je celá záležitost s převolením představenstva u konce a my se můžeme dát do práce. Bude to náročné, ale mám velké odhodlání udělat z SFC zase renomovanou značku. Těší mě taky fakt, že byl potvrzen příjem financí, které Jarda Kolínek přislíbil a své slovo dodržel," řekl Deníku Lukáš Petřík.