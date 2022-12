Mluvilo se o odvolání, nakonec se rozcházíte po oboustranné dohodě?

Ano, nakonec se rozcházíme po oboustranné dohodě.

Byl jste překvapen tímto vývojem, nebo jste ho očekával?

Ne že bych byl přímo překvapený, určité signály byly po celý podzim. Na druhou stranu klub hodnotil předvedenou hru pozitivně. I to, že hraje spousta mladých hráčů včetně opavských odchovanců. Máme dva reprezentanty. Takže jsem takový vývoj úplně neočekával.

Jak s odstupem času hodnotíte vaše působení v SFC Opava?

S první sezonou jsem naprosto spokojený. Vybudovali jsme de facto z ničeho, kdy se to po sestupu úplně rozpadlo, skvělý tým, který šplhal ze dna tabulkou nahoru. Nakonec se zastavil až v baráži o postup do první ligy. Druhá sezona končí v polovině neslavně. Myslím si, že i přes letní odchody důležitých hráčů se sestavilo dobré mužstvo. Pokud hráli všichni klíčoví hráči, mělo to i výsledky. Pak se ale postupně začalo do týmu různým způsobem zasahovat a zbytečně jsme se dostali v tabulce dolů. To byly také důvody našich budoucích svárů. Taky kádr byl hodně úzký, což se projevilo ke konci podzimu. Chyběla mi i větší konkurence. Můj tlak byl na lepší výsledky a lepší postavení v tabulce. Chtěl jsem, abychom jako Opava měli větší ambice.

Sportovní manažer Jaroslav Kolínek řekl, že jste se rozcházeli v názorech na směřování klubu po ekonomické i sportovní stránce. Můžete to okomentovat?

Klub chce hrát především s mladými hráči, kteří by se postupem času více vyhráli a popřípadě finančně zhodnotili. Můj pohled je takový, že si Opava zaslouží větší ambice. Má ligovou historii, krásný stadion, skvělé fanoušky. Hrát dole ve druhé lize mi přijde pro klub strašně málo. Chtěl jsem to mít nastavené stejně jako loni. Na tom jsme se neshodovali. Ze spousty věcí jsem musel od léta neustále ustupovat, až to přesáhlo pomyslnou mez, za kterou už zajít prostě nechci.

Na povrch vyplouvají informace, že kabina byla rozdělena. Někteří hráči byli údajně i nespokojení. Je to pravda?

V opavském prostředí je dlouhodobě boj dvou táborů. Nepracuje se v tom v žádném případě lehce. Navíc spousta věcí zvenku zasahuje i do kabiny, která se potom zbytečně rozděluje. Vždy jsem se prezentoval tím, že se nestavím ani na jednu stranu. Snažil jsem se vycházet s každým. Co se týká kabiny, tak se všemi hráči jsem po celou dobu, kdy jsem byl v Opavě, to znamená jak loni, tak i v této sezoně, férově komunikoval. S každým jsem po konci podzimní části individuálně hodnotil jejich osobní i týmový výkon. Spoustu věcí jsme si navzájem vyříkali. Vždy jsem byl ke každému hráči velice otevřený, což není u každého trenéra obvyklé a samozřejmé. S každým jsem měl nějakým způsobem slušný vztah. Pokud někdo nějaký problém měl, mohl mi to říct. Pokud to neudělal, ukázal se akorát jeho charakter.

Sportovní šéf Opavy Kolínek o konci Westa: Rozcházeli jsme se ve směřování klubu

Letních změn bylo opravdu hodně. Odešli hráči ze základní sestavy. Navíc se vám rozpadl realizační tým…

Byly určité změny, ale v tom bych meritum věci nehledal. Jak mužstvo, tak i realizační tým fungovaly dobře. Jak už jsem ale říkal, potom začaly určité zásahy do mužstva, které přestávalo být kompaktní. Neustále se z něčeho ustupovalo, až to dopadlo, jak to dopadlo. Což mě mrzí.

V létě jste měl nabídku z Karviné, tehdejší předseda představenstva Zdeněk Viktorin o vás hodně stál, nakonec jste zůstal. Jenomže Viktorin náhle skončil. Cítil jste takovou podporu i od nového vedení akciové společnosti?

Tak tady to byl nejspíš další z důvodů mého konce. Když mě Opava nepustila do Karviné, vylepšila mi podmínky smlouvy, abych zůstal. Jenže pak se vedení změnilo a mé nové podmínky začaly najednou vadit.

Jak vidíte Opavu v jarní části?

Na jaře stačí dvakrát vyhrát a jste pátí. Na druhou stranu se prohraje a může být mužstvo dole. Je to hodně vyrovnané a bude to těžké. Z mého pohledu byla představa udělat dobrou zimní přípravu, doplnit tým v jeho slabinách. Zautomatizovat některé věci, více se sehrát. Co nejlépe odstartovat zkraje jara, zvednout týmu sebevědomí a ještě zabojovat o co nejvyšší příčky.

Nelitujete toho, že jste nakonec na nabídku Karviné nekývl?

Mám alespoň porovnání obou sezon. Co jsme v té první dělali dobře a proč jsme byli úspěšní. A co jsme v té druhé dělali špatně a proč jsme tolik úspěšní nebyli. Je to obrovské poučení do další trenérské kariéry. Budu se snažit držet té práce z prvního roku a tu se pokusím ještě rozvíjet, vylepšovat.

Už máte jasno, co budete nyní dělat?

Jsem připravený jít trénovat od ledna kamkoliv, kde bude nějaký zájem. Pokud by to nebylo hned, budu muset čekat. Zaměřím se na osobní rozvoj. Studium, nějaké stáže atd. Tak, abych se zlepšil jak odborně, tak i lidsky a byl připravený uspět někde jinde. Každopádně Opavě, zejména jejím fanouškům a hráčům, přeji jen to nejlepší.