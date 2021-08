„Určitě nám spadl kámen ze srdce. V prvních třech utkáních jsme hráli dobrý fotbal. Měli jsme i šance, bohužel výsledky nepřicházely a tlak na nás rostl,“ přiznal třinecký kouč František Straka. „Věděli jsme, že už to musíme zlomit, a to se podařilo. Za to jsem strašně moc rád. Kluci ukázali charakter. Utkání nebylo jednoduché. Opava má velice dobře kombinační mužstvo a já jsem klukům kladl na srdce, že musíme uhrát nulu vzadu,“ zdůraznila bývalá opora národního týmu a pražské Sparty.

Třinečtí přitom v úvodních třech duelech hráli hodně útočně, na Opavu vyrukovali z bloku. „Jdete do zápasu po utkáních, kdy jste z dvanácti střel inkasovali devět gólů, a to není dobrá vizitka. To zanechá stopy na všech. Chtěli jsme zlepšit obrannou fázi. A já jsem rád, že oba naši stopeři byli fantastičtí. Obranná čtyřka byla kvalitní. Opava měla držení balonu, ale šanci téměř žádnou. Nám zachytal Hasalík, dal celému týmu klid,“ chválil zkušený trenér.

Když je krize, František Straka vyrukuje se svým pověstným tatarákem. Jeho čas přišel v sobotu. „Tataráček byl, splnil svůj účel. Udělali jsme tři kila v restauraci Marka Mohyly. Kluci se na něj vrhli jako sarančata, skoro všechen sežrali. Motivační prvek vyšel. Jsem rád, že Franzův tatarák zase zafungoval,“ usmíval se František Straka.

„Je to zklamání, protože v takovém utkání, i když jsme nic nevytvořili a nebylo to dobré z naší strany, tak jsme alespoň měli remizovat, odvést si bod. Porážka je obrovské zklamání,“ hledal těžko slova opavský trenér Roman West. „Úvod byl nemastný, neslaný. Dvacet, třicet minut jsme se do toho dostávali. Třinec měl hodně standardek, přímáků, ale šanci si nevytvořil. Naopak my měli ve 34. minutě měli první gólovku Holíkem. Stupňovali jsme tlak, i když platonický,“ pokračoval šéf opavské lavičky. „Posledních patnáct, dvacet minut druhého poločasu bylo dobrých. Počítali jsme, že po přestávce to zlomíme. Bohužel po neodpískaném faulu na Helešice se hra se přesunula k nám, on nám tam chyběl. Třinec dal gól na 1:0. A to s námi otřáslo,“ přiznal Roman West. Ještě předtím šli do hry Šigut s Pisačiem. Oba byli ale téměř neviditelní. "Soupeř zalezl, my jsme se tam chtěli dostávat ale nešlo nám to. Před brankou jsme jaloví, balon nám utíká, neumíme udělat jeden na jednoho. Penalta, to už byl poslední hřebíček,“ uzavřel West.