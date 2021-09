„Zápas nedopadl pro nás dobře. Osobně jsem klukům moc nepomohl. Druhý gól jde jednoznačně za mnou,“ sypal si Lasák popel na hlavu.

Jak jste viděl zápas MOL Cupu s Mladou Boleslaví?

Boleslav byla lepší, navíc dala rychlý gól. My jsme ale potom drželi slušný výsledek, vypadalo to, že poločas nakonec pro nás nevyzní špatně. Bohužel přišla moje chyba, ze které vyústila druhá branka. Klukům jsem to pokazil.

Před druhou brankou to vypadalo, že máte balon pod kontrolou. Nakonec vám vypadl. Co se stalo?

Balon jsem měl, ale někdo do mě strčil a jak jsem padal, tak mi vypadl. Jednoznačně moje chyba. Přitom na tréninku takové situace řeším v pohodě.

Boleslav vedla o dvě branky, vám vyšel vstup do druhého poločasu, dali jste kontaktní gól a jak se říká, chvíli žili…

Holas dal branku, vypadalo to lépe, zvedali jsme se. Jenomže pak se dostal Ewerton k šestnáctce, navedl si míč a přes tři hráče vystřelil. Dal gól a bylo jasné, že z toho se už nezvedneme.

V neděli vás čeká zápas v Prostějově, jak ho vidíte?

Pohár házíme za hlavu. Nyní už se musíme soustředit na druhou ligu. V Prostějově to nebude lehké utkání, ale my musíme bodovat.

Pojďme se vrátit čtyři roky zpátky. Jako jeden z mála současných hráčů SFC jste zažil opavskou velkou fotbalovou cestu pohárem až do finále. Jak na to vzpomínáte?

Na naši spanilou jízdu MOL Cupem nikdy nezapomenu. Byl to super zážitek. Nejtěžší byla utkání v s papírově slabšími soupeři. Třeba utkání s Petrovicemi jsme vyhráli 1:0. A na postup jsme senadřeli. Pořádná divočina byla na Slovácku, kde jsme minutu před koncem vedli 2:1 a nakonec z toho byla přestřelka v prodloužení, kterou jsme vyhráli 4:3.

Velký zápas jste pak odehráli doma s Plzní, který jste odchytal.

Pro mě suverénně největší zápas kariéry. Bylo to neskutečné. Plný stadion, z atmosféry naskakovala husí kůže. Náš tým prokázal neskutečnou sílu, prostě fantazie.

Vy jste to měli rozděleno Fendrich chytal ligu, vy pohár.

Je to tak. Já chytal první čtyři pohárová utkání. Bohužel jsem se pak zranil, dostal jsem zánět achilovky. Semifinále a finále už chytal Vilda Fendrich.

V minulé sezoně jste odchytal i dva zápasy v lize. Asi jste si představoval, že celkově budete chytat více…

Každý brankář chce chytat pravidelně. Mě zabrzdilo zranění kolena. Téměř rok jsem byl bez fotbalu. Musím dál na sobě pracovat a čekat, až větší šance přijde.

Ale ty dva ligové zápasy vám nikdo už nevezme.

Jsem rád za šanci, kterou mi trenér Kováč dal. Jeden zápas vyšel výborně, druhý už ne. Třeba si v budoucnu ještě ligu zachytám.

Je pravda, že když jste nechytal kvůli zranění, chodil jste fandit do kotle?

Je to tak. Ono je lepší jít do kotle, zažít pořádnou atmosféru a spoluhráčům zafandit. Mám to radši, než sedět na áčku.

Na závěr ještě jedna otázka směrem na váš rodný Budišov. Ten momentálně vede I.B třídu. Sledujete ho?

V neděli hráli o první místo s Velkými Heralticemi. Byl jsem se kouknout na poločas. Kluci vyhráli 4:1, udělali mi velkou radost. Když mám čas, zajdu se rád podívat.