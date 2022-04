„Doma bychom měli vyhrát, ale i Příbram měla šance,“ poznamenal Matěj Helebrand. „Podzim jim nevyšel podle představ, na jaře se ovšem zvedli. Rozhodně jsme to nebrali tak, že k nám přijel soupeř ze spodku tabulky,“ pokračoval opavský odchovanec. Šance byly k vidění na obou stranách. Hosté to jednou zavírali na zadní tyči, pak šel sám na gólmana Procházka,“ vypočítával fotbalista, který má na kontě i patnáct startů v nejvyšší soutěži. „My jsme ale šancí měli více,“ dodal jedním dechem.

Byl to právě Matěj Helebrand, do kdo mohl v závěru rozhodnout o opavském vítězství. „Štve mě to. Hlavně druhou jsem měl proměnit,“ povzdechl si. Nejdříve trefil hlavou břevno. „Tuhle akci jsme sehráli dobře. Zakončoval jsem z boku. Podíval jsem se až na poslední chvíli a viděl, že balon letí do břevna,“ vracel se ke své první gólovce. „Při druhé jsem netrefil míč, tak jak bych chtěl,“ přiznal Matěj Helebrand.

Příbram pro jaro ohlásila velkou posilu v podobě Tomáše Wágnera. Autor čtyřiasedmdesáti prvoligových branek dokonce přivedl svůj tým na ruce s kapitánskou páskou. „Trenér nás na něj upozorňoval. Je to zkušený útočník, obranu trápil ale do žádné velké šance se nedostal. V tomto směru jsme to zvládli,“ poznamenal obránce Opavy.

Čtyřiadvacetiletý zadák měl být v této sezoně klíčovým mužem sestavy, na jaře ale toho zatím moc neodehrál. „S podzimním vytížením spokojený jsem. Na jaře se vrátil do sestavy Honza Žídek, máme nyní hodně zkušenou stoperskou dvojici. Mě navíc limitovaly zdravotní problémy. Teď jsem dostal šanci, bude ji chtít udržet,“ zdůraznil opavský odchovanec.

Opavští stále útočí na barážové příčky. „Sice jsme remizovali, ale to Líšeň taky. Stále máme baráž na dosah. Je to náš cíl. Nyní hrajeme na Žižkově, kde musíme bodovat,“ zakončil Matěj Helebrand.