„Dvě noci jsem toho moc nenaspal. Měl jsem hrozné křeče v břiše a cítil jsem se slabý. Naštěstí jsem měl trošku lehčí průběh než ostatní,“ řekl úvodem jeden z pátečních hrdinů Lukáš Holík.

Jeho chvíli přišla v dvaatřicáté minutě. Na jeho trefu mu namazal domácí záložník Miskovič, který vracel míč brankáři, ale Lukáš Holík jeho záměr vystihl. „Byl jsem tam trochu zapomenutý a musím říct, že jsem trochu i doufal, že by hráč mohl dávat přihrávku gólmanovi. Šel jsem tam trošku napřed, a pak už jsem jen viděl, jak mám balon před sebou,“ vracel se ke svému gólovému zápisu.

Opavský tým o svém vítězství rozhodl v prvním poločase, kdy se ještě vedle Holíka trefil Pikul. „Potřebovali jsme vyhrávat osobní souboje a nabírat druhé balony, což se nám poměrně dařilo. Někdy jsme samozřejmě propadli, ale většinu odražených balonů se nám podařilo získat a chodili jsme nahoru, což bylo nejdůležitější,“ přiblížil Holík cestu k úspěchu. „Chceme presovat a nenechat soupeři moc místa na rozehrávku. Obzvlášť teď, kdy jsou terény těžší a těžší, se to vyplácí,“ poznamenal zkušený útočník.

Slezané se v poslední době dostali do výtečné formy, která vyústila v další tři body. „Pro nás je to povzbuzení směrem do dalších zápasů. Teď si chvilku odpočineme a už ve středu nás čeká další utkání ve Varnsdorfu. Pak hned v sobotu hrajeme zase znovu, doma se Zbrojovkou. Po výhře se nám samozřejmě bude lépe regenerovat i hrát, takže jsme rádi,“ zakončil Lukáš Holík.