Matěj patří do kategorie srdcařů. Za áčko kopal v Moravskoslezské fotbalové lize, řadu zápasů sehrál ve druhé nejvyšší soutěži. Nechyběl u památné jízdy MOL Cupem, která skončila až ve finále, podílel se také na postupu do FORTUNA:LIGY, kde nastupoval poslední tři sezony.

Za první tým SFC Opava odehrál 207 utkání, ve kterých vstřelil tři branky. V poslední ligové sezoně dokonce do několika zápasů nastoupil jako kapitán. V Brně, které se netají postupovými ambicemi, by měl Matěj Hrabina podepsat dvouletý kontrakt.

"Čtrnáct dní zpět mi volal sportovní manažer Zbrojovky pan Požár, že by Zbrojovka měla případně zájem, abych přišel, a jak bych se na to tvářil. Potěšilo mě to, Brno vnímám jako tradiční klub a věřím, že ambice postoupit zpátky tady je. I sportovně to tedy mělo smysl a jsem rád, že se to povedlo a můžu tady být," řekl Hrabina po svém prvním tréninku pro klubový web Zbrojovky.